На подростков завели дело из-за домогательств в лагере Златоуста

23 августа 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Над мальчиком старшеклассники издевались во время сончаса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) следственный отдел СКР возбудил уголовное дело против двух старшеклассников, причастных к сексуальным домогательствам в отношении 12-летнего мальчика во время отдыха в детском оздоровительном лагере. Третий участник издевательств не достиг на момент совершения преступления 14-ти лет, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Летом 2021 года во время отдыха в загородном лагере трое подростков в возрасте на тот момент от 13-ти до 15-ти лет во время сончаса подошли к 12-летнему мальчику и совершили в отношении него иные действия сексуального характера. Один удерживал потерпевшего на кровати, второй совершил определенные унизительные действия, третий снимал происходящее на телефон. Видеозапись попала в полицию, а затем в Следственный комитет спустя год после событий», — рассказал источник URA.RU. Потерпевший никому о случившемся не говорил. Все подростки учатся в разных школах Златоуста, характеризуются положительно. Тот, что был инициатором, обучается в кадетском классе. В лагере также ничего не знали. Жалоб от детей или их родителей туда не поступало. Сейчас инициатору преступления 16 лет, его соучастнику 15 лет. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Третьему участнику инцидента 14 лет исполнилось в 2022 году, поэтому к уголовной ответственности в силу возраста он привлечен не будет. О проверке по факту совершения преступления против половой неприкосновенности ребенка стало известно в августе 2022 года после того, как видео, которое сняли мальчики, попало к сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних. В лагере корреспонденту URA.RU комментарии давать отказались. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области был направлен запрос. Ответ на него не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Златоусте (Челябинская область) следственный отдел СКР возбудил уголовное дело против двух старшеклассников, причастных к сексуальным домогательствам в отношении 12-летнего мальчика во время отдыха в детском оздоровительном лагере. Третий участник издевательств не достиг на момент совершения преступления 14-ти лет, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Летом 2021 года во время отдыха в загородном лагере трое подростков в возрасте на тот момент от 13-ти до 15-ти лет во время сончаса подошли к 12-летнему мальчику и совершили в отношении него иные действия сексуального характера. Один удерживал потерпевшего на кровати, второй совершил определенные унизительные действия, третий снимал происходящее на телефон. Видеозапись попала в полицию, а затем в Следственный комитет спустя год после событий», — рассказал источник URA.RU. Потерпевший никому о случившемся не говорил. Все подростки учатся в разных школах Златоуста, характеризуются положительно. Тот, что был инициатором, обучается в кадетском классе. В лагере также ничего не знали. Жалоб от детей или их родителей туда не поступало. Сейчас инициатору преступления 16 лет, его соучастнику 15 лет. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Третьему участнику инцидента 14 лет исполнилось в 2022 году, поэтому к уголовной ответственности в силу возраста он привлечен не будет. О проверке по факту совершения преступления против половой неприкосновенности ребенка стало известно в августе 2022 года после того, как видео, которое сняли мальчики, попало к сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних. В лагере корреспонденту URA.RU комментарии давать отказались. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области был направлен запрос. Ответ на него не поступил.