Степашин проведет в Кургане важное совещание

Глава «Фонда развития территории» будет говорить о ситуации с аварийным жильем в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель попечительского совета «Фонда развития территории» Сергей Степашин примет участие в совещании по аварийному жилью в Курганской области 24 августа. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU

«Завтра у нас совещание по аварийному жилью, я возглавляю фонд», — ответил Степашин на вопрос о программе визита в Курганскую область. Сегодня он вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым в Батурино и планирует посетить несколько объектов города Шадринска.

Степашин также отметил, что не первый раз посещает Курганскую область. «Меняется [область] на глазах, дороги меняются, дома меняются, настроение жителей меняется. Это самое главное», — сказал он.

Ранее URA.RU писало, что экс-премьер РФ Степашин и губернатор Шумков открыли самобытный фестиваль. Гость считает, что отреставрированный храм в селе Батурино придаст импульс развитию Курганской области и станет местом паломничества. 22 августа Степашин ездил в Далматово, где ему показали спортивный рекреационный парк «Березовая роща», Свято-Успенский мужской монастырь и обновленный сквер Победы.