22 августа 2022

Синоптики назвали причину едкого смога в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшие пару дней воздух должен отчиститься Фото:

Накрывшая Екатеринбург дымка заволокла город из-за пожаров, бушующих в Ханты-Мансийском автономном округе и республике Коми. Об этом сообщает уральский Гидрометцентр на официальном сайте.

«Второй день легкая дымка отмечается и в Екатеринбурге, запаха гари не ощущается. На снимке полярно-орбитального космического аппарата видны очаги природных пожаров в Ханты-Мансийском АО и Республике Коми», — рассказали представители Гидрометцентра.

Также синоптики отметили, что очаги природных пожаров возникают во многих районах УРФО, а дым от пожаров распространяется на тысячу километров. В ближайшие двое суток ветер сменит направление, что поможет воздуху отчиститься от вредных примесей.

В начале августа Екатеринбург уже накрывал едкий смог. Из-за чего синоптики предупредили свердловчан о «первой степени опасности» неблагоприятных метеорологических условий.

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Накрывшая Екатеринбург дымка заволокла город из-за пожаров, бушующих в Ханты-Мансийском автономном округе и республике Коми. Об этом сообщает уральский Гидрометцентр на официальном сайте. «Второй день легкая дымка отмечается и в Екатеринбурге, запаха гари не ощущается. На снимке полярно-орбитального космического аппарата видны очаги природных пожаров в Ханты-Мансийском АО и Республике Коми», — рассказали представители Гидрометцентра. Также синоптики отметили, что очаги природных пожаров возникают во многих районах УРФО, а дым от пожаров распространяется на тысячу километров. В ближайшие двое суток ветер сменит направление, что поможет воздуху отчиститься от вредных примесей. В начале августа Екатеринбург уже накрывал едкий смог. Из-за чего синоптики предупредили свердловчан о «первой степени опасности» неблагоприятных метеорологических условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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