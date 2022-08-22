В ближайшие пару дней воздух должен отчиститься Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Накрывшая Екатеринбург дымка заволокла город из-за пожаров, бушующих в Ханты-Мансийском автономном округе и республике Коми. Об этом сообщает уральский Гидрометцентр на официальном сайте.

«Второй день легкая дымка отмечается и в Екатеринбурге, запаха гари не ощущается. На снимке полярно-орбитального космического аппарата видны очаги природных пожаров в Ханты-Мансийском АО и Республике Коми», — рассказали представители Гидрометцентра.

Также синоптики отметили, что очаги природных пожаров возникают во многих районах УРФО, а дым от пожаров распространяется на тысячу километров. В ближайшие двое суток ветер сменит направление, что поможет воздуху отчиститься от вредных примесей.

В начале августа Екатеринбург уже накрывал едкий смог. Из-за чего синоптики предупредили свердловчан о «первой степени опасности» неблагоприятных метеорологических условий.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU