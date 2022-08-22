Из свердловского ГУМВД ушел куратор ключевой проблемы главка

Владимир Тиряев уйдет на пенсию после отпуска Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области Владимир Тиряев уходит в отставку после завершения отпуска, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Тиряев курировал самую болезненную для свердловского главка проблему — кадровый некомплект.

«После отпуска Владимир Сергеевич собирается выходить на пенсию. Он уже принял решение и готовится подписать документы», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что силовик уже продолжительное время думал об отставке, но решался дождаться пенсии, поскольку дорожил своим местом и статусом. Как только выслуга лет позволила сложить полномочия, он воспользовался этой возможностью. На сайте ГУ МВД по Свердловской области уже удалена страница с карточкой Тиряева, в которой говорилось о его должности и заслугах.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил кадровые перестановки. «Полковник Тиряев действительно в ближайшее время планирует покинуть ряды свердловского главка МВД в связи выходом на пенсию. Выслуга у него для этого имеется. Произойдет это чуть позже, когда закончится очередной отпуск. В настоящее время врио назначена полковник внутренней службы Ольга Михайловна Никитина, до этого возглавлявшая один из профильных отделов управления по работе с личным составом. Кто конкретно займет этот важный пост, решит после анализа кандидатур начальник ГУ МВД генерал [Александр] Мешков, о чем мы обязательно проинформируем через ведомственный сайт жителей региона и журналистов», — сообщил полковник Горелых.

Тиряев в главке занимался анализом кадровой ситуации в свердловской полиции. Согласно последним официальным сообщениям, некомплект в ГУ МВД, информация о котором находилась в ведомстве Тиряева, составлял около 17%. Кроме этого, силовик курировал соблюдение социальных гарантий полицейских.