Дефицит полицейских сорвал назначение замглавы свердловского МВД

Некомплект, по версии инсайдера, не позволяет назначить нового замначальника Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков не может получить нового — четвертого — заместителя из-за существенного некомплекта кадров, который, вероятно, достигает 30%. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах.

«В главке, как и в городском УМВД, жесточайший недобор. Чтобы назначить кого-то на должность зама Мешкова, нужно кого-то двигать, а двигать некого», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что во многих подразделениях едва хватает сотрудников, чтобы выполнять стоящие перед ними задачи. Замещать начальника, ушедшего на повышение, фактически некому.

Это связано с тем, что некомплект, по версии осведомленных инсайдеров, составляет около 30%. В некоторых подразделениях процент может быть еще выше.

По словам источника, один из предполагаемых кандидатов на должность замначальника, не так давно получил повышение на другом посту. Перемещать его вновь может оказаться нецелесообразно, отметил инсайдер. Поэтому, заключил он, руководство теряется в выборе кандидатуры.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

Информация о возможном назначении Мешкову нового заместителя появилась в начале июня. По словам инсайдера, у пустующей должности уже назначен куратор — замминистра внутренних дел РФ Владимир Кубышко.

Ранее сообщалось о существенном некомплекте в екатеринбургской и свердловской полиции. Начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров признал нехватку около 20% от числа городских правоохранителей. В конце 2021 года, по официальной информации, некомплект в свердловской полиции составлял 14,4%.