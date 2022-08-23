МИД Турции: страны НАТО не хотят завершения спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пикеты у турецкого посольства. Москва., флаг турции, турецкое посольство, пикеты
Министр иностранных дел Турции заверяет, что генсек ООН знает страны, которые не хотят завершения СВО Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

На Западе и в НАТО есть страны, которые не хотят завершения конфликта на Украине. Они также саботировали «продуктовую сделку». Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Среди стран Запада и НАТО есть страны, которые не хотят завершения (спецоперации). Были и те, которые саботировали „продуктовую сделку“ в плане выхода российской сельхозпродукции на рынки. Я не буду называть страны, их прекрасно знает генсек ООН [Антониу Гутерриш]», — приводит слова Чавушоглу Haber Global.

В конце июня было подписано соглашение между ООН, Россией, Турцией и Украиной по экспорту зерна сроком на 120 дней (продуктовая сделка). Чавошоглу считает, что за подписанными в Стамбуле соглашениями должна последовать отмена санкций, введенных Западом против РФ.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

На Западе и в НАТО есть страны, которые не хотят завершения конфликта на Украине. Они также саботировали «продуктовую сделку». Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Среди стран Запада и НАТО есть страны, которые не хотят завершения (спецоперации). Были и те, которые саботировали „продуктовую сделку“ в плане выхода российской сельхозпродукции на рынки. Я не буду называть страны, их прекрасно знает генсек ООН [Антониу Гутерриш]», — приводит слова Чавушоглу Haber Global. В конце июня было подписано соглашение между ООН, Россией, Турцией и Украиной по экспорту зерна сроком на 120 дней (продуктовая сделка). Чавошоглу считает, что за подписанными в Стамбуле соглашениями должна последовать отмена санкций, введенных Западом против РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...