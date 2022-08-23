МИД Турции: страны НАТО не хотят завершения спецоперации

23 августа 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Министр иностранных дел Турции заверяет, что генсек ООН знает страны, которые не хотят завершения СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На Западе и в НАТО есть страны, которые не хотят завершения конфликта на Украине. Они также саботировали «продуктовую сделку». Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Среди стран Запада и НАТО есть страны, которые не хотят завершения (спецоперации). Были и те, которые саботировали „продуктовую сделку“ в плане выхода российской сельхозпродукции на рынки. Я не буду называть страны, их прекрасно знает генсек ООН [Антониу Гутерриш]», — приводит слова Чавушоглу Haber Global. В конце июня было подписано соглашение между ООН, Россией, Турцией и Украиной по экспорту зерна сроком на 120 дней (продуктовая сделка). Чавошоглу считает, что за подписанными в Стамбуле соглашениями должна последовать отмена санкций, введенных Западом против РФ.

На Западе и в НАТО есть страны, которые не хотят завершения конфликта на Украине. Они также саботировали «продуктовую сделку». Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Среди стран Запада и НАТО есть страны, которые не хотят завершения (спецоперации). Были и те, которые саботировали „продуктовую сделку“ в плане выхода российской сельхозпродукции на рынки. Я не буду называть страны, их прекрасно знает генсек ООН [Антониу Гутерриш]», — приводит слова Чавушоглу Haber Global. В конце июня было подписано соглашение между ООН, Россией, Турцией и Украиной по экспорту зерна сроком на 120 дней (продуктовая сделка). Чавошоглу считает, что за подписанными в Стамбуле соглашениями должна последовать отмена санкций, введенных Западом против РФ.