МИД Турции: страны НАТО не хотят завершения спецоперации

На Западе и в НАТО есть страны, которые не хотят завершения конфликта на Украине. Они также саботировали «продуктовую сделку». Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Среди стран Запада и НАТО есть страны, которые не хотят завершения (спецоперации). Были и те, которые саботировали „продуктовую сделку“ в плане выхода российской сельхозпродукции на рынки. Я не буду называть страны, их прекрасно знает генсек ООН [Антониу Гутерриш]», — приводит слова Чавушоглу Haber Global.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
На Западе и в НАТО есть страны, которые не хотят завершения конфликта на Украине. Они также саботировали «продуктовую сделку». Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Среди стран Запада и НАТО есть страны, которые не хотят завершения (спецоперации). Были и те, которые саботировали „продуктовую сделку“ в плане выхода российской сельхозпродукции на рынки. Я не буду называть страны, их прекрасно знает генсек ООН [Антониу Гутерриш]», — приводит слова Чавушоглу Haber Global. В конце июня было подписано соглашение между ООН, Россией, Турцией и Украиной по экспорту зерна сроком на 120 дней (продуктовая сделка). Чавошоглу считает, что за подписанными в Стамбуле соглашениями должна последовать отмена санкций, введенных Западом против РФ.