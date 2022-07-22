Экономист: продуктовая сделка приведет к снятию санкций против РФ

23 июля 2022 в 02:42 Размер текста - 17 +

Снятие санкций должно последовать вскоре после решения зернового вопроса Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности За подписанными в Стамбуле соглашениями о снятии ограничений на поставки российских продуктов на экспорт и содействие России вывозу украинского зерна в качестве дополнения к документам должна последовать отмена санкций, введенных Западом против РФ. Такой прогноз представил профессор по экономике и международным отношениям государственного университета Тартус Зульфикар Аббуд. «Соглашение, подписанное в Стамбуле Россией, ООН, Турцией и Украиной <…> будет отличным решением даже, если временным/ После соглашения должна последовать отмена экономических односторонних антироссийских мер, принятых Западом, без предварительных условий как дополнение к соглашению», — сказал Аббуд в беседе с РИА «Новости». Экономист подчеркнул, что действия Запада нарушили систему международного продовольственного снабжения и поставок удобрений, что привело к усугублению и без того тяжелого положения миллионов людей по всему миру. В пятницу представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту зерна сроком на 120 дней. Оно предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Также Генсек ООН Антониу Гутерриш подписал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Впоследствии он назвал соглашение о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии в вывозе украинского зерна самым важным достижением за свой срок на посту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

За подписанными в Стамбуле соглашениями о снятии ограничений на поставки российских продуктов на экспорт и содействие России вывозу украинского зерна в качестве дополнения к документам должна последовать отмена санкций, введенных Западом против РФ. Такой прогноз представил профессор по экономике и международным отношениям государственного университета Тартус Зульфикар Аббуд. «Соглашение, подписанное в Стамбуле Россией, ООН, Турцией и Украиной <…> будет отличным решением даже, если временным/ После соглашения должна последовать отмена экономических односторонних антироссийских мер, принятых Западом, без предварительных условий как дополнение к соглашению», — сказал Аббуд в беседе с РИА «Новости». Экономист подчеркнул, что действия Запада нарушили систему международного продовольственного снабжения и поставок удобрений, что привело к усугублению и без того тяжелого положения миллионов людей по всему миру. В пятницу представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту зерна сроком на 120 дней. Оно предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Также Генсек ООН Антониу Гутерриш подписал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Впоследствии он назвал соглашение о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии в вывозе украинского зерна самым важным достижением за свой срок на посту.