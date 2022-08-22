Силовики проверят «Уральские авиалинии» после публикации URA.RU

Транспортная прокуратура проверит авиакомпанию после сообщений о невыплате денег за задержку рейса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку законности действий авиакомпании «Уральские авиалинии» после публикации URA.RU о том, что россиянке не выплачивают деньги за задержку рейса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Свердловской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в СМИ, по факту жалобы женщины на авиакомпанию „Уральские авиалинии“. Сотрудниками прокуратуры будет проведена проверка о защите прав потребителей», — сообщили в прокуратуре.

Пассажирка не смогла вылететь из Москвы в Иркутск рейсом «Уральских авиалиний» из-за задержки предыдущего рейса из Минеральных Вод в столицу. У нее сорвалось возвращение на родину с тремя пересадками, она понесла более 18 тысяч рублей дополнительных расходов. Туристка обвиняет авиакомпанию в отказе возвращать деньги.

Ранее URA.RU писало, что журналистка Ксения Собчак сообщила, что авиакомпания «Уральские авиалинии» не возвращает деньги за отмененные рейсы. При этом авиакомпания стала обладателем всероссийской премии «Крылья России» имени Е.Е. Чибирева по итогам 2021 года. При этом пассажиропоток «Уральских авиалиний» упал в апреле на 45% по сравнению с прошлым годом.