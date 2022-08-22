Пермский полицейский, устроивший стрельбу, записал обращение. Видео

23 августа 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Мужчина устроил стрельбу из-за нападения на него Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудник ОМВД Березников (Пермский край) записал видеобращение, где объяснил почему разбил авто местного жителя и устроил стрельбу. По словам мужчины, молодой человек с другом приехал к дому полицейского и напал на него и его будущую супругу, забрызгав их перцовым баллончиком. Тогда разозленный автор видео вынес оружие пошел мстить обидчикам. Видео опубликовано в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Они приезжают, он (полицейский) выходит из подъезда, ему сразу же в глаза баллончиком [брызгают] и начинают его бить. Выхожу я из подъезда и мне тоже заливают глаза из баллончика. У меня химический ожог, я думаю, что буду писать встречное заявление», — рассказывает на видео девушка автора видео. Как рассказал сам сотрудник органов, один из нападавших — сожитель бывшей супруги полицейского. Конфликт, по словам автора видео, произошел из-за ребенка, который хотел остаться с отцом, а не жить с матерью. Мужчина позвонил сожителю бывшей жены и предложил поговорить, но спокойной беседы не получилось. Также, как сообщил отец, у него имеются фото побоев ребенка. По его словам, в той семье несовершеннолетнего постоянно избивают. URA.RU ранее сообщало о конфликте в одном из дворов в Березниках. Местный житель разбил авто сожителя экс-супруги и устроил стрельбу из травматического пистолета.

Сотрудник ОМВД Березников (Пермский край) записал видеобращение, где объяснил почему разбил авто местного жителя и устроил стрельбу. По словам мужчины, молодой человек с другом приехал к дому полицейского и напал на него и его будущую супругу, забрызгав их перцовым баллончиком. Тогда разозленный автор видео вынес оружие пошел мстить обидчикам. Видео опубликовано в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Они приезжают, он (полицейский) выходит из подъезда, ему сразу же в глаза баллончиком [брызгают] и начинают его бить. Выхожу я из подъезда и мне тоже заливают глаза из баллончика. У меня химический ожог, я думаю, что буду писать встречное заявление», — рассказывает на видео девушка автора видео. Как рассказал сам сотрудник органов, один из нападавших — сожитель бывшей супруги полицейского. Конфликт, по словам автора видео, произошел из-за ребенка, который хотел остаться с отцом, а не жить с матерью. Мужчина позвонил сожителю бывшей жены и предложил поговорить, но спокойной беседы не получилось. Также, как сообщил отец, у него имеются фото побоев ребенка. По его словам, в той семье несовершеннолетнего постоянно избивают. URA.RU ранее сообщало о конфликте в одном из дворов в Березниках. Местный житель разбил авто сожителя экс-супруги и устроил стрельбу из травматического пистолета.