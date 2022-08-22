22 августа 2022

Пермский полицейский, устроивший стрельбу, записал обращение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина устроил стрельбу из-за нападения на него Фото:

Сотрудник ОМВД Березников (Пермский край) записал видеобращение, где объяснил почему разбил авто местного жителя и устроил стрельбу. По словам мужчины, молодой человек с другом приехал к дому полицейского и напал на него и его будущую супругу, забрызгав их перцовым баллончиком. Тогда разозленный автор видео вынес оружие пошел мстить обидчикам. Видео опубликовано в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Они приезжают, он (полицейский) выходит из подъезда, ему сразу же в глаза баллончиком [брызгают] и начинают его бить. Выхожу я из подъезда и мне тоже заливают глаза из баллончика. У меня химический ожог, я думаю, что буду писать встречное заявление», — рассказывает на видео девушка автора видео.

Как рассказал сам сотрудник органов, один из нападавших — сожитель бывшей супруги полицейского. Конфликт, по словам автора видео, произошел из-за ребенка, который хотел остаться с отцом, а не жить с матерью. Мужчина позвонил сожителю бывшей жены и предложил поговорить, но спокойной беседы не получилось. Также, как сообщил отец, у него имеются фото побоев ребенка. По его словам, в той семье несовершеннолетнего постоянно избивают.

URA.RU ранее сообщало о конфликте в одном из дворов в Березниках. Местный житель разбил авто сожителя экс-супруги и устроил стрельбу из травматического пистолета.

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Сотрудник ОМВД Березников (Пермский край) записал видеобращение, где объяснил почему разбил авто местного жителя и устроил стрельбу. По словам мужчины, молодой человек с другом приехал к дому полицейского и напал на него и его будущую супругу, забрызгав их перцовым баллончиком. Тогда разозленный автор видео вынес оружие пошел мстить обидчикам. Видео опубликовано в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Они приезжают, он (полицейский) выходит из подъезда, ему сразу же в глаза баллончиком [брызгают] и начинают его бить. Выхожу я из подъезда и мне тоже заливают глаза из баллончика. У меня химический ожог, я думаю, что буду писать встречное заявление», — рассказывает на видео девушка автора видео. Как рассказал сам сотрудник органов, один из нападавших — сожитель бывшей супруги полицейского. Конфликт, по словам автора видео, произошел из-за ребенка, который хотел остаться с отцом, а не жить с матерью. Мужчина позвонил сожителю бывшей жены и предложил поговорить, но спокойной беседы не получилось. Также, как сообщил отец, у него имеются фото побоев ребенка. По его словам, в той семье несовершеннолетнего постоянно избивают. URA.RU ранее сообщало о конфликте в одном из дворов в Березниках. Местный житель разбил авто сожителя экс-супруги и устроил стрельбу из травматического пистолета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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