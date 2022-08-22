Суд разрешил матери забрать родных детей из детского дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительнице Кургана, задолжавшей 100 тысяч рублей, вернули права на четверых детей. Три сына и дочь находились в детском доме два года. Об этом говорится в группе уполномоченного по правам ребенка в Курганской области Алены Лопатиной в соцсети «ВКонтакте».

«Судом принято решение о восстановлении мамы четырех детей в родительских правах. Сейчас дети готовятся вернуться домой к матери из детского дома. Подготовка к суду шла несколько месяцев, специалисты помогали женщине собрать документы, найти свидетелей, провести переговоры и получить необходимые консультации. Все усилия были не напрасны, дети вернутся домой», — пишет Лопатина. URA.RU не удалось получить оперативный комментарий о результате сбора средств, который проводился, чтобы помочь женщине погасить алименты.

На данный момент Лопатина пообещала контролировать ситуацию и дальше. В том числе она поблагодарила за помощь региональное отделение Российского детского фонда и его председателя Ларису Соколову, а также начальника ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн» Вячеслава Байчурина.

До этого URA.RU писало, что жители Курганской области собирали средства, чтобы погасить долг в 100 тысяч рублей для женщины, лишенной родительских прав. После оплаты долга матери должны были вернуть четверых детей.