22 августа 2022

В Кургане матери, не платившей алименты, вернут четверых детей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Летние веранды. Курган, семья, мать и дитя, материнство, дети, многодетная мама, многодетная мать
Суд разрешил матери забрать родных детей из детского дома Фото:

Жительнице Кургана, задолжавшей 100 тысяч рублей, вернули права на четверых детей. Три сына и дочь находились в детском доме два года. Об этом говорится в группе уполномоченного по правам ребенка в Курганской области Алены Лопатиной в соцсети «ВКонтакте».

«Судом принято решение о восстановлении мамы четырех детей в родительских правах. Сейчас дети готовятся вернуться домой к матери из детского дома. Подготовка к суду шла несколько месяцев, специалисты помогали женщине собрать документы, найти свидетелей, провести переговоры и получить необходимые консультации. Все усилия были не напрасны, дети вернутся домой», — пишет Лопатина. URA.RU не удалось получить оперативный комментарий о результате сбора средств, который проводился, чтобы помочь женщине погасить алименты.

На данный момент Лопатина пообещала контролировать ситуацию и дальше. В том числе она поблагодарила за помощь региональное отделение Российского детского фонда и его председателя Ларису Соколову, а также начальника ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн» Вячеслава Байчурина.

До этого URA.RU писало, что жители Курганской области собирали средства, чтобы погасить долг в 100 тысяч рублей для женщины, лишенной родительских прав. После оплаты долга матери должны были вернуть четверых детей.

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Жительнице Кургана, задолжавшей 100 тысяч рублей, вернули права на четверых детей. Три сына и дочь находились в детском доме два года. Об этом говорится в группе уполномоченного по правам ребенка в Курганской области Алены Лопатиной в соцсети «ВКонтакте». «Судом принято решение о восстановлении мамы четырех детей в родительских правах. Сейчас дети готовятся вернуться домой к матери из детского дома. Подготовка к суду шла несколько месяцев, специалисты помогали женщине собрать документы, найти свидетелей, провести переговоры и получить необходимые консультации. Все усилия были не напрасны, дети вернутся домой», — пишет Лопатина. URA.RU не удалось получить оперативный комментарий о результате сбора средств, который проводился, чтобы помочь женщине погасить алименты. На данный момент Лопатина пообещала контролировать ситуацию и дальше. В том числе она поблагодарила за помощь региональное отделение Российского детского фонда и его председателя Ларису Соколову, а также начальника ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн» Вячеслава Байчурина. До этого URA.RU писало, что жители Курганской области собирали средства, чтобы погасить долг в 100 тысяч рублей для женщины, лишенной родительских прав. После оплаты долга матери должны были вернуть четверых детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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