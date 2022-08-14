Жительнице Курганской области собирают средства, чтобы погасить долг по алиментам и вернуть детей домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области собирают средства, чтобы погасить долг в 100 тысяч рублей для женщины, которую лишили родительских прав. После оплаты долга матери должны вернуть детей домой. Об этом говорится в региональной группе Российского детского фонда в соцсети «ВКонтакте».

«Уже два года четверо детей Ирины живут в детском доме. Лишение родительских прав стало следствием трудной жизненной ситуации, в которой ни от кого не поступила помощь. Ирине говорили: „Смирись, что ты можешь дать детям без жилья, хорошей работы и мужа“. И она поверила, что не победит, но продолжала навещать детей», — пишут в фонде.

Для того чтобы чаще видеть детей, женщина переехала ближе к детскому дому, большую часть зарплаты она тратит на вещи и сладости для сыновей и дочки. «Суд рассматривает иск о восстановлении родительских прав. Единственное препятствие — стотысячный долг по алиментам. Поэтому мы открыли сбор», — призывают к пожертвованиям в фонде. Данный сбор также поддержала уполномоченный по правам ребенка в курганской области Алена Лопатина, разместив информацию о пожертвовании в своей группе «ВКонтакте».

Оказать финансовую поддержку можно по реквизитам, указанным в курганской группе Российского детского фонда. Основное условие — указать в пометках «Пожертвование. Вернем детей маме». Без данного сообщения при переводе средства могут не дойти до получателя.

До этого URA.RU писало, что неравнодушные курганцы собрали средства на покупку дома для погорельца из садоводства «Малиновка-7». Мужчина потерял в пожаре дом и домашних животных.