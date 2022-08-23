На совещании с VIP в Кургане обсудят проект Минстроя

Полпред УрФО Владимир Якушев обсудит с Шумковым вопросы комплексной застройки Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Проект Минстроя по комплексному развитию территории (КРТ) станет главной темой для обсуждения на совещании, которой пройдет в Кургане с участием полпреда УрФО Владимира Якушева, экс-премьера РФ Сергея Степашина и главы Курганской области Вадима Шумкова. Также ожидаются застройщики из Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из строительной сферы.

«Полагаю, что Шумков будет отчитываться перед Якушевым и Степашиным об успехах по комплексной застройки города. О том, какие они молодцы и сколько земли выставили на продажу. Что сейчас ждут застройщиков, которые возьмутся за строительство. Особое внимание глава региона уделит тому, что благодаря КРТ бизнесмены за свой счет снесут аварийное жилье и переселят людей в новые квартиры. Также Шумков заострит внимание на том, что власти нашли способ, как сэкономить бюджет на переселении граждан», — поделился инсайдер.

Другой источник подтвердил информацию. А также уточнил, что в среду одной из точек посещения перед совещанием станет реализация самого крупного проекта на Урале — создание современного жилого комплекса в Заозерном на берегу озера Черное. Там планируется построить около 400 тысяч квадратных метров жилья. На строительство был одобрен инфраструктурный бюджетный кредит на сумму около 1,7 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что федеральные чиновники пристально следят за этой застройкой.

Также предполагается, что будет предметный разговор и со свердловскими застройщиками. Возможно, что Шумков предложит им поучаствовать в аукционе на землю в одном из районов города. «Они явно приехали не просто так. Проверяют обстановку в Кургане. Наверняка будут смотреть земельные участки. Думаю, что екатеринбуржцы займутся здесь жилой застройкой. Тем более, что наши застройщики пока не очень активно проявляют себя», — отметил источник.

Ранее один из первых проектов по комплексному развитию территорий в Кургане бесплатно отдавали строительной компании «Брусника». Всего по данным Минстроя, в Курганской области под комплексное развитие территорий определено 32 площадки. Общая площадь территорий более 430 га.