Пророссийского политика в Херсоне пытались взорвать

23 августа 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

На Игоря Телегина совершили покушение (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На замначальника Департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина совершено покушение. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Покушение совершено на заместителя главы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина, сработало самодельное взрывное устройство, чиновник жив», — цитирует ТАСС Стремоусова. По информации telegram-канала «Осторожно, новости», взрыв произошел в понедельник, 22 августа, около 18:00 на улице Карбышева. Журналисты telegram-канала также утверждают, что самодельное взрывное устройство состояло из металлических шариков от подшипников. Устройство установили на обочине дороги. Телегин был доставлен в больницу с ранениями по всему телу, добавили авторы telegram-канала. Ранее в результате автомобильного взрыва погибла журналистка Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина. В ФСБ России заявили, что это было убийство, которое заказали украинские спецслужбы. Исполнителем ведомство назвало Наталью Вовк — гражданку Украины 1979 года рождения.

На замначальника Департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина совершено покушение. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Покушение совершено на заместителя главы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина, сработало самодельное взрывное устройство, чиновник жив», — цитирует ТАСС Стремоусова. По информации telegram-канала «Осторожно, новости», взрыв произошел в понедельник, 22 августа, около 18:00 на улице Карбышева. Журналисты telegram-канала также утверждают, что самодельное взрывное устройство состояло из металлических шариков от подшипников. Устройство установили на обочине дороги. Телегин был доставлен в больницу с ранениями по всему телу, добавили авторы telegram-канала. Ранее в результате автомобильного взрыва погибла журналистка Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина. В ФСБ России заявили, что это было убийство, которое заказали украинские спецслужбы. Исполнителем ведомство назвало Наталью Вовк — гражданку Украины 1979 года рождения.