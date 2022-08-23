Пророссийского политика в Херсоне пытались взорвать

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Совещание в полпредстве с губернаторами по ВКС. Екатеринбург, политик, чиновник, деловой стиль, клерк, пиджак, дресс код, офисный работник
На Игоря Телегина совершили покушение (архивное фото) Фото:

На замначальника Департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина совершено покушение. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Покушение совершено на заместителя главы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина, сработало самодельное взрывное устройство, чиновник жив», — цитирует ТАСС Стремоусова. По информации telegram-канала «Осторожно, новости», взрыв произошел в понедельник, 22 августа, около 18:00 на улице Карбышева.

Журналисты telegram-канала также утверждают, что самодельное взрывное устройство состояло из металлических шариков от подшипников. Устройство установили на обочине дороги. Телегин был доставлен в больницу с ранениями по всему телу, добавили авторы telegram-канала.

Ранее в результате автомобильного взрыва погибла журналистка Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина. В ФСБ России заявили, что это было убийство, которое заказали украинские спецслужбы. Исполнителем ведомство назвало Наталью Вовк — гражданку Украины 1979 года рождения.

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На замначальника Департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина совершено покушение. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Покушение совершено на заместителя главы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина, сработало самодельное взрывное устройство, чиновник жив», — цитирует ТАСС Стремоусова. По информации telegram-канала «Осторожно, новости», взрыв произошел в понедельник, 22 августа, около 18:00 на улице Карбышева. Журналисты telegram-канала также утверждают, что самодельное взрывное устройство состояло из металлических шариков от подшипников. Устройство установили на обочине дороги. Телегин был доставлен в больницу с ранениями по всему телу, добавили авторы telegram-канала. Ранее в результате автомобильного взрыва погибла журналистка Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина. В ФСБ России заявили, что это было убийство, которое заказали украинские спецслужбы. Исполнителем ведомство назвало Наталью Вовк — гражданку Украины 1979 года рождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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