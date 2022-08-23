Лавров: США затягивают с решением по ядерной сделке

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Россия согласилась с последней версией документа СВПД, сообщил Сергей Лавров Фото:

Власти США не озвучивают свою позицию по последней версии документа о ядерной сделке с Ираном (СВПД). Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сирии Фейсал аль-Микдой. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».

«Россия уже давно подтвердила свое согласие с той версией документа, который сейчас представлен всем участникам процесса. США же до сих пор не озвучили свою позицию по документу», — сказал Лавров.

Ранее Иран пошел на уступки США по ядерной сделке и отказался от ряда требований. Власти США заявили, что приветствуют решение Ирана оказаться от требований, которые напрямую не связаны с СВПД, пишет RT.

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Власти США не озвучивают свою позицию по последней версии документа о ядерной сделке с Ираном (СВПД). Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сирии Фейсал аль-Микдой. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». «Россия уже давно подтвердила свое согласие с той версией документа, который сейчас представлен всем участникам процесса. США же до сих пор не озвучили свою позицию по документу», — сказал Лавров. Ранее Иран пошел на уступки США по ядерной сделке и отказался от ряда требований. Власти США заявили, что приветствуют решение Ирана оказаться от требований, которые напрямую не связаны с СВПД, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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