Лавров: США затягивают с решением по ядерной сделке

23 августа 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Россия согласилась с последней версией документа СВПД, сообщил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти США не озвучивают свою позицию по последней версии документа о ядерной сделке с Ираном (СВПД). Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сирии Фейсал аль-Микдой. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». «Россия уже давно подтвердила свое согласие с той версией документа, который сейчас представлен всем участникам процесса. США же до сих пор не озвучили свою позицию по документу», — сказал Лавров. Ранее Иран пошел на уступки США по ядерной сделке и отказался от ряда требований. Власти США заявили, что приветствуют решение Ирана оказаться от требований, которые напрямую не связаны с СВПД, пишет RT.

Власти США не озвучивают свою позицию по последней версии документа о ядерной сделке с Ираном (СВПД). Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сирии Фейсал аль-Микдой. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». «Россия уже давно подтвердила свое согласие с той версией документа, который сейчас представлен всем участникам процесса. США же до сих пор не озвучили свою позицию по документу», — сказал Лавров. Ранее Иран пошел на уступки США по ядерной сделке и отказался от ряда требований. Власти США заявили, что приветствуют решение Ирана оказаться от требований, которые напрямую не связаны с СВПД, пишет RT.