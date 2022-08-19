Иран приблизился к снятию западных санкций

20 августа 2022 в 07:53 Размер текста - 17 +

США добились отмены ключевого требования Ирана Фото: Владимир Андреев © URA.RU Иран отказался от ключевого требования по ядерной сделке с США и больше не требует исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций. Об этом сообщает телеканал CNN. «В своем ответе в понедельник на проект соглашения о ядерной сделке, предложенный Европейским союзом, который ЕС назвал „окончательным“ вариантом, Иран не потребовал, чтобы Корпус стражей исламской революции был исключен из списка Госдепартамента иностранных организаций-террористов», — передает CNN со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника. Телеканал отмечает, что это требование было главной проблемой в достижении ядерных договоренностей между двумя странами. Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году между Ираном, США, Россией, Францией, Великобританией и Германией. В его рамках Иран отказывался от ядерной программы, а остальные страны, в свою очередь, отменяли санкции против Тегерана. Однако в 2018 году экс-президент США Дональд Трамп вышел из соглашения и возобновил санкции против Ирана. В ответ Тегеран объявил о сокращении своих обязательств. Единственным способом возобновить соглашение Госдеп США назвал отказ Ирана от «неприемлемых требований», передает «Национальная служба новостей».

Иран отказался от ключевого требования по ядерной сделке с США и больше не требует исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций. Об этом сообщает телеканал CNN. «В своем ответе в понедельник на проект соглашения о ядерной сделке, предложенный Европейским союзом, который ЕС назвал „окончательным“ вариантом, Иран не потребовал, чтобы Корпус стражей исламской революции был исключен из списка Госдепартамента иностранных организаций-террористов», — передает CNN со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника. Телеканал отмечает, что это требование было главной проблемой в достижении ядерных договоренностей между двумя странами. Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году между Ираном, США, Россией, Францией, Великобританией и Германией. В его рамках Иран отказывался от ядерной программы, а остальные страны, в свою очередь, отменяли санкции против Тегерана. Однако в 2018 году экс-президент США Дональд Трамп вышел из соглашения и возобновил санкции против Ирана. В ответ Тегеран объявил о сокращении своих обязательств. Единственным способом возобновить соглашение Госдеп США назвал отказ Ирана от «неприемлемых требований», передает «Национальная служба новостей».