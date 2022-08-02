Тюменец с топором в руках напал на сестру Алены Водонаевой

02 августа 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Алена Водонаева рассказала о том, что на ее сестру напал мужчина с топором Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мужчина с топором в руках напал на посетителей одного из продуктовых магазинов Тюмени, среди которых оказалась сестра блогера Алены Водонаевой. Об этом она рассказала в своем telegram-канале. «Сторис моей двоюродной сестры. Тюмень. Сегодня днем. 102 города Тюмени, у вас как там дела вообще? Работаете?», — написала Водонаева в своем telegram-канале. Блогер также опубликовала скрин из социальных сетей, в котором ее сестра рассказывает об обстоятельствах случившегося. «Сегодня в магазине на нашем районе на нас напал обдолбанный мужчина с топором. Разбил рядом стоящие машины, все двери, прилавки. Еле успели спастись. В моменте думала, что это конец. Бежали врассыпную через запасный выход. Господи, спасибо, что все обошлось. Будьте аккуратны», — написала сестра Водонаевой в соцсетях. Комментарий ГУВД по Тюменской области ожидается. Ранее агентство писало о том, что блогер Алена Водонаева обматерила тюменку, бросившую таксу-инвалида в ветеринарной клинике после того, ей озвучили стоимость лечения животного. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» . .

Мужчина с топором в руках напал на посетителей одного из продуктовых магазинов Тюмени, среди которых оказалась сестра блогера Алены Водонаевой. Об этом она рассказала в своем telegram-канале. «Сторис моей двоюродной сестры. Тюмень. Сегодня днем. 102 города Тюмени, у вас как там дела вообще? Работаете?», — написала Водонаева в своем telegram-канале. Блогер также опубликовала скрин из социальных сетей, в котором ее сестра рассказывает об обстоятельствах случившегося. «Сегодня в магазине на нашем районе на нас напал обдолбанный мужчина с топором. Разбил рядом стоящие машины, все двери, прилавки. Еле успели спастись. В моменте думала, что это конец. Бежали врассыпную через запасный выход. Господи, спасибо, что все обошлось. Будьте аккуратны», — написала сестра Водонаевой в соцсетях. Комментарий ГУВД по Тюменской области ожидается. Ранее агентство писало о том, что блогер Алена Водонаева обматерила тюменку, бросившую таксу-инвалида в ветеринарной клинике после того, ей озвучили стоимость лечения животного. .