Водонаева обматерила тюменку, бросившую таксу-инвалида. «Не заводи животных и детей, если ты *****»

05 июля 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Алену Водонаеву возмутил поступок тюменки, бросившей животное Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущая и блогер Алена Водонаева (уроженка Тюмени) заявила, что безответственные люди не должны заводить животных и детей. Об этом девушка написала на своей странице в социальной сети. Поводом для высказывания стала ситуация в Тюмени, где женщина бросила собаку-инвалида, не захотев платить за ее лечение. «Не заводи животных, если ты безответственный ***** (плохой человек нетрадиционной сексуальной ориентации — прим. URA.RU). И детей тоже», — отметила Алена Водонаева на своей странице в социальной сети. Высказывание она отнесла к видео, которое 4 июля активно обсуждалось не только в Тюмени, но и по всей России. На нем жительница города принесла в ветклинику больную собаку. По словам врачей, услышав стоимость лечения таксы, тюменка покинула помещение, бросив животное. После того, как ситуация была предана огласке, неравнодушные люди начали жертвовать клинике на корм для больных животных. В настоящее время сбор закрыт. Брошенная такса находится под присмотром ветеринаров, ее обследуют. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева решила приобрести квартиру для своего кота. После ее заявления аккаунт блогера атаковали просьбами помочь деньгами нуждающимся. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Телеведущая и блогер Алена Водонаева (уроженка Тюмени) заявила, что безответственные люди не должны заводить животных и детей. Об этом девушка написала на своей странице в социальной сети. Поводом для высказывания стала ситуация в Тюмени, где женщина бросила собаку-инвалида, не захотев платить за ее лечение. «Не заводи животных, если ты безответственный ***** (плохой человек нетрадиционной сексуальной ориентации — прим. URA.RU). И детей тоже», — отметила Алена Водонаева на своей странице в социальной сети. Высказывание она отнесла к видео, которое 4 июля активно обсуждалось не только в Тюмени, но и по всей России. На нем жительница города принесла в ветклинику больную собаку. По словам врачей, услышав стоимость лечения таксы, тюменка покинула помещение, бросив животное. После того, как ситуация была предана огласке, неравнодушные люди начали жертвовать клинике на корм для больных животных. В настоящее время сбор закрыт. Брошенная такса находится под присмотром ветеринаров, ее обследуют. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева решила приобрести квартиру для своего кота. После ее заявления аккаунт блогера атаковали просьбами помочь деньгами нуждающимся.