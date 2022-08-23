Полиция 13 лет хранила взятку и искала курганца, чтобы ее вернуть

В УМВД Кургана 13 лет хранили двести рублей и не нашли их хозяина Фото: Илья Московец © URA.RU

Представители УМВД Кургана обратились в суд с заявлением о признании ничейными денежных средств в размере 200 рублей, которые хранились в отделе в течение 13 лет. Об этом стало известно из материалов Курганского городского суда.

«Признать бесхозяйными и передать в собственность РФ движимое имущество (денежные средства) в сумме 200 рублей, изъятые 20.05.2009 в рамках уголовного дела № <…> по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 — ч.2 ст. 291 УК РФ, находящиеся в камере хранения денежных средств УМВД России по Кургану», — гласит постановление суда. Двести рублей постановили передать в доход федерального бюджета.

Деньги поступили в качестве вещдоков по делу о взятке в мае 2009 года. На пункте весового контроля в Кургане были выявлены нарушения, и тогда водитель предложил инспектору деньги в размере 200 рублей. Была вызвана полиция. Через некоторое время завели уголовное дело.

Спустя шесть лет уголовное дело закрыли. Еще через четыре года служащие МВД приняли решение вернуть две сотни мужчине. Они дважды известили водителя о необходимости предоставления счета, куда можно перевести деньги. Однако он на письма полиции не отозвался, и представители УМВД обратились в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя Курганской области будут судить за попытку дачи взятки должностному лицу. 37-летнего мужчину обвинили в том, что он пытался дать взятку преподавателю Уральского госуниверситета путей сообщения.