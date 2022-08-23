Нурсултан Назарбаев написал письмо курганскому заводу

Нурсултан Назарбаев благодарен курганцам за участие в строительстве мечети Фото: Официальный сайт Президента России

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил в адрес ЗАО «Курганстальмост» благодарность за активное участие в строительстве мечети в Нур-Султане. Об этом сообщили в пресс-службе курганского предприятия.

«Коллективу компании „Курганстальмост“. Выражаю вам благодарность за активное участие в возведении Главной мечети столицы Казахстана. Это уникальное архитектурное сооружение призвано стать важным духовным и культурным центром, новой туристической достопримечательностью города. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в деятельности», — говорится в благодарности Назарбаева.

В пресс-службе завода уточнили, что специалисты ЗАО «Курганстальмост» изготовили и смонтировали металлоконструкцию главного купола мечети в Нур-Султане. Он весит около 500 тонн и состоит из 16 «лепестков». Диаметр купола составляет 57,5 метров, высота — 28,5 метров. Всего на строительство этого уникального объекта курганцы поставили 7,5 тысяч тонн металлоконструкций.