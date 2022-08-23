Экс-разведчик США признал, что НАТО проиграла России

23 августа 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Арсенал стран НАТО истощен, заявил Скотт Риттер Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie Украина полностью истощила запасы оружия стран НАТО, что помогло России добиться демилитаризации альянса. Об этом в эфире своего telegram-канала заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер. «Россия разгромила арсенал Украины, который был в распоряжении второй армии Европы еще до начала поставок НАТО, а потом уничтожила все то, что альянс поставил Киеву, тем самым полностью выпотрошив свои запасы. По сути, Москва успешно демилитаризовала НАТО», — сказал Риттер. Разведчик заявил, что у НАТО не получится быстро восстановить свои запасы оружия из-за слабой промышленной базы. Риттер отметил, что поддержка стран НАТО не помогла усовершенствовать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Страны НАТО стали оказывают активную военную помощь Киеву после начала специальной операции на Украине. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что лично курирует процесс военных поставок, пишет RT. 19 августа президент США Джо Байден поручил выделит Украине новую военную помощь на сумму в 775 млн долларов, сообщает телеканал 360.

Украина полностью истощила запасы оружия стран НАТО, что помогло России добиться демилитаризации альянса. Об этом в эфире своего telegram-канала заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер. «Россия разгромила арсенал Украины, который был в распоряжении второй армии Европы еще до начала поставок НАТО, а потом уничтожила все то, что альянс поставил Киеву, тем самым полностью выпотрошив свои запасы. По сути, Москва успешно демилитаризовала НАТО», — сказал Риттер. Разведчик заявил, что у НАТО не получится быстро восстановить свои запасы оружия из-за слабой промышленной базы. Риттер отметил, что поддержка стран НАТО не помогла усовершенствовать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Страны НАТО стали оказывают активную военную помощь Киеву после начала специальной операции на Украине. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что лично курирует процесс военных поставок, пишет RT. 19 августа президент США Джо Байден поручил выделит Украине новую военную помощь на сумму в 775 млн долларов, сообщает телеканал 360.