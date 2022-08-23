Свердловским заводам материалы из РФ обходятся дороже китайских

Китайские железные пресс-формы для производителей обходятся дешевле российских аналогов на 30% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители легкой промышленности Свердловской области заявили о том, что российские пресс-формы из железа, необходимые для производства, обходятся дороже китайских аналогов. Об этом в разговоре с URA.RU заявили представители разных производств из сферы легкой промышленности.

«В среднем железные формы для разного вида продукции из легкой промышленности стоят порядка 2 тысяч долларов в Китае. В России же закупать нелогичный товар приходится за 2,7 тысяч», — рассказал источник URA.RU, работающий в сфере легкой промышленности. Так, для часового завода «Рубин» (Арамиль, Свердловская область), который производит интерьерные часы и будильники, необходимые для производства железные пресс-формы из Китая стоят на 30% дешевле отечественных.

При этом отмечается, что китайские аналоги пресс-форм по качеству зачастую превосходят российский ассортимент. «И несмотря на затраты на доставку из другой страны, они все равно обходятся дешевле тех, что делают у нас», — отметили на предприятии.

Ранее URA.RU писало, что свердловские компании отказываются от сотрудничества с соседями из-за низкого качества сырья и производимых товаров, отдавая предпочтение подорожавшим продуктам иностранных производителей. А некоторые производители вовсе лишились поставок необходимых деталей, которые производят только иностранные компании.