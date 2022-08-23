Великобритания начала отказываться от санкций против РФ

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, развожаев михаил
Активы Развожаева в Британии будут разморожены Фото:
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Великобритания сняла санкции с губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Следующее лицо было исключено из сводного списка (санкций) и больше не подлежит замораживанию активов: Михаил Владимирович Развожаев», — говорится в заявлении. Развожаев попал в санкционные списки в январе 2020 года после крымских выборов 2019 года, передает RT.

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Великобритания сняла санкции с губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом сообщается на сайте британского правительства. «Следующее лицо было исключено из сводного списка (санкций) и больше не подлежит замораживанию активов: Михаил Владимирович Развожаев», — говорится в заявлении. Развожаев попал в санкционные списки в январе 2020 года после крымских выборов 2019 года, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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