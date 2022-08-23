Великобритания начала отказываться от санкций против РФ

Активы Развожаева в Британии будут разморожены
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Великобритания сняла санкции с губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
«Следующее лицо было исключено из сводного списка (санкций) и больше не подлежит замораживанию активов: Михаил Владимирович Развожаев», — говорится в заявлении. Развожаев попал в санкционные списки в январе 2020 года после крымских выборов 2019 года, передает RT.
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