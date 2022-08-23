Президент РПЛ Алаев специально приехал в Сысерть на знаковое событие Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Сысерти (Свердловская область) открыли новое футбольное поле спустя два года после начала реконструкции стадиона «Труд». Оценил обновленную площадку президент Российской премьер-лиги Александр Алаев. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто занимался данным проектом. Проделана большая работа, и то, что мы сегодня имеем, это не просто поле. Это центр притяжения. Я уверен, здесь будут с утра и до ночи играть в футбол», — заявил президент РПЛ Алаев.

Обновленное футбольное поле размером 110×60 метров имеет искусственное покрытие, которое было доставлено в Россию из Франции по программе «Хет-трик» от УЕФА. На каждый квадратный метр поля уложено по 17 килограммов кварцевого песка, установлены футбольные ворота, сделаны четыре беговые дорожки с покрытием, на которые в ближайшее время нанесут разметку. В плана поставить раздевалки для футболистов и трибун с новым ограждением и освещением. Специалисты также подготовили площадки на стадионе «Труд» для строительства центра гимнастики, центра единоборств и гостиницы.

Первый мяч на обновленном газоне разыграли министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских. Затем состоялся товарищеский матч между сборной Сысерти и ФК «Урал». В игре приняли участие игроки главной и молодежной команд.

Ранее администрация Екатеринбурга заявила, что готова отремонтировать стадион в районе Химмаш за 117 миллионов рублей. В планах заменить водопроводную и канализационную системы и провести монтаж нового освещения, ремонт фасадов и помещений внутри комплекса, поставить вместо деревянных скамеек 200 пластиковых сидений.

Представители власти первыми обновили новый стадион Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Затем состоялся футбольный матч между сборной Сысерти и ФК «Урал» Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На открытии нового стадиона присутствовали президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев, президент ФК «Урал» Григорий Иванов, региональный министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт и глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских Фото: департамент информационной политики Свердловской области