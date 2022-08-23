Силовики предотвратили теракт спецслужб Украины в Бердянске

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, операция, штурм, спецоперация, спецназ, СВО, специальная военная операция, взлом двери
Украинские спецслужбы планировали устроить теракт на массовом мероприятии в Бердянске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силовики предотвратили теракт в городе Бердянск Запорожской области. Организовать теракт планировали спецслужбы Украины.

«Российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске. Задержанный дал признательные показания», — сообщает РИА «Новости».

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Осенью в регионах намерены провести референдум о присоединении к России, пишет RT.

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Российские силовики предотвратили теракт в городе Бердянск Запорожской области. Организовать теракт планировали спецслужбы Украины. «Российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске. Задержанный дал признательные показания», — сообщает РИА «Новости». С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Осенью в регионах намерены провести референдум о присоединении к России, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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