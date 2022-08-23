Силовики предотвратили теракт спецслужб Украины в Бердянске

Украинские спецслужбы планировали устроить теракт на массовом мероприятии в Бердянске
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силовики предотвратили теракт в городе Бердянск Запорожской области. Организовать теракт планировали спецслужбы Украины.
«Российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске. Задержанный дал признательные показания», — сообщает РИА «Новости».
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Осенью в регионах намерены провести референдум о присоединении к России, пишет RT.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
Подпишитесь на наш дайджест!