Врач назвал, жители каких регионов РФ подвержены магнитным бурям

Магнитным бурям более подвержены жители Крайнего Севера Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Более чувствительны к магнитным бурям жители Крайнего Севера (Якутия, Чукотка, Мурманск, Коми и так далее). При высокой активности Солнца у них появляются сильные головные боли, напоминающие мигрень, учащается пульс, нарушается сердечный ритм, возникает необъяснимая тревожность. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Исследования, проведенные в НИИ медицинских проблем Крайнего Севера, показали, что в условиях высоких широт люди могут отреагировать на магнитные бури более серьезно, чем проживающие в более благоприятных условиях. Это связано с климато-географическими особенностями этих регионов. Во время магнитных катаклизмов северяне часто жалуются на мучительные головные боли, напоминающие мигрень, головокружение, учащение пульса, нарушение сердечного ритма, необъяснимую тревожность или, наоборот, депрессивную настроенность, повышенную утомляемость и сонливость, резкие колебания артериального давления, ломоту в суставах», — перечислил Сергей Токарев.

При этом доктор наук подчеркнул, что любой человек подвержен влиянию астрогелиофизических и климатических факторов. «Человек, являясь частью природы, не может не подвергаться воздействию различных астрогелиофизических и климатических факторов: атмосферного давления, температуры, влажности, радиации, магнитного фона Земли, солнечной активности. Ответная реакция организма человека возникает, как правило, на изменения любого из природных факторов. Но метеозависимые люди или люди-„барометры“ — это чаще всего те, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, много работает, переутомляется и недостаточно отдыхает», — объяснил Токарев.

В этот день в США ежегодно отмечается День жалобы на погоду — Weather Complaint Day. Ранее директор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович заявил, что в ближайшие годы солнечная активность будет увеличиваться. Это приведет к увеличению числа магнитных бурь на Земле.