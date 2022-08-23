Украине предрекли масштабные потери территорий из-за помощи США

24 августа 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

Военная помощь США приведет к большим территориальным потерям Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Белого дома. Такое мнение в статье для American Conservative выразил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. Он раскритиковал открытое письмо «Соединенные Штаты должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно», под которым подписались двадцать известных американцев-сторонников боевых действий. «Боевые действия вошли в решающую стадию. Пора прекратить их. Вместо этого авторы письма пытаются закрепить провал. Они выступают за глубоко ошибочную стратегию, которая в лучшем случае приведет Украину к потере выхода к морю и превращение в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей», — пишет Макгрегор. По его словам, чем дольше продлится конфликт с Россией, тем больше шанс, что ущерб Украине окажется «непоправимым». Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. В течение этого времени США активно поставляют Украине оружие, а также оказывают ей финансовую поддержку. В НАТО заявляли, что не намерены напрямую вмешиваться в конфликт, чтобы боевые действия не вышли за пределы Украины. Также в альянсе допускают, что столкновение Москвы и Киева может завершиться потерей части украинских территорий. Бывший подполковник США предполагал, что при попытке наступления ВСУ Украина может понести еще большие потери, чем в начале спецоперации, так как у ее армия имеет недостаточный опыт и подготовку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Белого дома. Такое мнение в статье для American Conservative выразил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. Он раскритиковал открытое письмо «Соединенные Штаты должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно», под которым подписались двадцать известных американцев-сторонников боевых действий. «Боевые действия вошли в решающую стадию. Пора прекратить их. Вместо этого авторы письма пытаются закрепить провал. Они выступают за глубоко ошибочную стратегию, которая в лучшем случае приведет Украину к потере выхода к морю и превращение в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей», — пишет Макгрегор. По его словам, чем дольше продлится конфликт с Россией, тем больше шанс, что ущерб Украине окажется «непоправимым». Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. В течение этого времени США активно поставляют Украине оружие, а также оказывают ей финансовую поддержку. В НАТО заявляли, что не намерены напрямую вмешиваться в конфликт, чтобы боевые действия не вышли за пределы Украины. Также в альянсе допускают, что столкновение Москвы и Киева может завершиться потерей части украинских территорий. Бывший подполковник США предполагал, что при попытке наступления ВСУ Украина может понести еще большие потери, чем в начале спецоперации, так как у ее армия имеет недостаточный опыт и подготовку.