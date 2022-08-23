Юрист: долги родителей могут списывать с карты ребенка

24 августа 2022 в 06:45 Размер текста - 17 +

Деньги с карты ребенка могут списать для погашения долга родителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У российских детей, имеющих банковские карты, могут списать деньги для погашения долга родителей. Об этом рассказал коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко. «Если обычная карта ребенка привязана к счету взрослого, деньги имеют право списывать», — доложил Короленко «Прайм». Он отметил, что если у родителей есть деньги, то деньги, которые лежат на карте ребенка, не тронут. Также банки не будут списывать за долги детские пособия и выплаты. При этом с 14 лет подросток имеет право открыть счет и оформить личную банковскую карту. В этом случае его деньги, независимо от сумм и источников, не имеют к долгам родителей никакого отношения. Ранее эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин перечислил схемы мошенников, появившиеся из-за санкций. Например, финансовые мошенники предлагают дистанционное открытие счета в зарубежном банке без личного присутствия с указанием паспортных данных, но физически это осуществить невозможно. Деньги за оплаченную «услугу» пропадут, а у злоумышленников сохранятся персональные данные, которые в дальнейшем могут использоваться в преступных планах.

У российских детей, имеющих банковские карты, могут списать деньги для погашения долга родителей. Об этом рассказал коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко. «Если обычная карта ребенка привязана к счету взрослого, деньги имеют право списывать», — доложил Короленко «Прайм». Он отметил, что если у родителей есть деньги, то деньги, которые лежат на карте ребенка, не тронут. Также банки не будут списывать за долги детские пособия и выплаты. При этом с 14 лет подросток имеет право открыть счет и оформить личную банковскую карту. В этом случае его деньги, независимо от сумм и источников, не имеют к долгам родителей никакого отношения. Ранее эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин перечислил схемы мошенников, появившиеся из-за санкций. Например, финансовые мошенники предлагают дистанционное открытие счета в зарубежном банке без личного присутствия с указанием паспортных данных, но физически это осуществить невозможно. Деньги за оплаченную «услугу» пропадут, а у злоумышленников сохранятся персональные данные, которые в дальнейшем могут использоваться в преступных планах.