FT: Польша отказалась поставлять нефть заводу в Германии

Польша не поможет Германии с поставками нефтепродуктов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

После введения антироссийских санкций жители Шведта — города в Германии, где есть нефтеперерабатывающий завод, боятся потерять рабочие места и ищут обходные пути, чтобы получать нефть не из России. Однако Польша отказалась поставлять им энергоресурс. Такую информацию приводит издание Financial Times.

«Нефтеперерабатывающий завод надеется получать нефть из Казахстана и рассматривает возможность поставок через польский порт Гданьск. Но поляки говорят, что не хотят поставлять нефть, пока завод принадлежит [российской компании] «Роснефти», — говорится в материале.

Отмечается также, что Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на нефтегазовое эмбарго. Жители опасаются закрытия завода из-за решения властей, что сулит повальную безработицу и голод , пишет Pravda.Ru. Нефтеперерабатывающий завод зависит от российских поставок по трубопроводу «Дружба», сообщает телеканал 360. Мэр города Аннекатрин Хоппе назвала закрытие предприятия «кошмарным сценарием» — проблема в таком случае будет не только в безработице, но и в перебоях с энергоснабжением, дополняет Life.

Страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции из-за начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В шестом пакете ограничений, который ЕС принял единогласно, говорится о частичном или полном эмбарго на российские энергоресурсы. В итоге Россия переориентировалась на другие рынки сбыта, цены на нефть выросли, а в Европе начался кризис. Домашние хозяйства страдают из-за высоких цен на продукты питания и энергоносители.