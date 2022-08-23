Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утром 24 августа в Екатеринбурге силовики задержали бывшего мэра города Евгения Ройзмана, ему вменяют статью о дискредитации российской армии. Политическому и общественному деятелю грозит до десяти лет лишения свободы, ранее за схожие действия он платил штрафы. URA.RU в режиме онлайн-трансляции будет сообщать об изменениях.

Ройзману вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». В фонде Ройзмана подтвердили его задержание и проведение обысков в офисе фонда и музее Невьянской иконы. Силовики изымают у Ройзмана иконы, которые, по информации источника, могли быть украдены.

telegram-канал «УРАЛLIVE»

10:24 Во двор дома Евгения Ройзмана заехала газель с силовиками

10:22 В местных telegram-каналах появились фото с пакетами пустых бутылок алкоголя из квартиры Ройзмана

10:09 Корреспондент URA.RU сообщает, что территорию у фонда Ройзмана оцепили. Сейчас там проходят обыски.

10:02 Возле фонда Евгения Ройзмана в Екатеринбурге появились следователи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Возле фонда ходят следователи. Внутрь пока не заходят», — передает корреспондент. Также были замечены полицейские возле музея Невьянской иконы.

10:02 Сотрудники фонда не знают, с чем связаны обыски. Им не представили ни одного документа и даже устно не назвали обоснование.

10:01 Директор фонда Светлана Косолапова сообщает, что им утром позвонил следователь главного следственного управления. «Сейчас все ждут адвоката от Ройзмана. Если в ближайшее время не приедет, то следователи грозятся начать вскрывать дверь», — рассказала она URA.RU.

09:57 Сейчас обыски проходят в музее Невьянской иконы. По информации источника, поступило заявление о том, что как минимум одна из икон была украдена. Кроме того, в скором времени следственные действия пройдут в помещениях, которые занимает «Фонд Евгения Ройзмана».

09:57 По некоторой информации Евгения Ройзмана в ближайшее время могут этапировать в Москву. Именно столичными силовиками возбуждено уголовное дело о дискредитации армии РФ. Это означает, что и рассматриваться данное дело будет одним из московских судов.

09:55 К дому Ройзмана приехал его адвокат Владислав Идамжапов. Но его пока не пускают в квартиру.

09:50 Бывший соратник Ройзмана, вице-президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов сказал, что экс-мэра Екатеринбурга должны были задержать намного раньше. «У меня претензия, что задержали очень поздно. Но лучше поздно, чем никогда. Эта мразь на протяжении всей своей деятельности вела подрывную работу. Я не сомневаюсь, что он где-то давал сведения спецслужбам», — передает telegram-канал «УРАЛLIVE» слова Кабанова.