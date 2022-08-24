Центробанк РФ: банки должны возвращать деньги жертвам мошенников

Центробанк России хочет обязать банки, клиенты которых стали жертвами мошенников, возвращать украденные деньги. Об этом сообщил глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
«Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам предполагается срок в течение 60 дней», — отметил он в интервью РИА «Новости»
Таким образом, российские кредитные организации могут обязать возмещать обманутым россиянам сумму в полном объеме. Однако информация о мошенниках должна содержаться в базе данных ЦБ.
Ранее ЦБ предупредил, что мошенники в разговоре с жертвами представляются сотрудниками Банка России, отмечает MK.RU. Злоумышленники используют в своих легендах данные главы департамента информационной безопасности регулятора, дополняет «Национальная служба новостей».
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Центробанк России хочет обязать банки, клиенты которых стали жертвами мошенников, возвращать украденные деньги. Об этом сообщил глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. «Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам предполагается срок в течение 60 дней», — отметил он в интервью РИА «Новости» Таким образом, российские кредитные организации могут обязать возмещать обманутым россиянам сумму в полном объеме. Однако информация о мошенниках должна содержаться в базе данных ЦБ. Ранее ЦБ предупредил, что мошенники в разговоре с жертвами представляются сотрудниками Банка России, отмечает MK.RU. Злоумышленники используют в своих легендах данные главы департамента информационной безопасности регулятора, дополняет «Национальная служба новостей».