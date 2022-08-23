23 августа 2022

Силовики начали обыск в фонде Ройзмана в Екатеринбурге

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К фонду Ройзмана стянули силовиков

Силовики оцепили территорию возле фонда Евгения Ройзмана в Екатеринбурге. Как сообщает корреспондент URA.RU, там начали проводить обыск.

«Силовики на месте, территорию оцепили. Спустя несколько минут начали обыск», — передает он с места событий.

Ранее URA.RU писало, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В фонде Ройзмана подтвердили его задержание и проведение обысков в офисе фонда и музее Невьянской иконы. Силовики изымают у Ройзмана иконы, которые, по информации источника, могли быть украдены.

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Силовики оцепили территорию возле фонда Евгения Ройзмана в Екатеринбурге. Как сообщает корреспондент URA.RU, там начали проводить обыск. «Силовики на месте, территорию оцепили. Спустя несколько минут начали обыск», — передает он с места событий. Ранее URA.RU писало, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В фонде Ройзмана подтвердили его задержание и проведение обысков в офисе фонда и музее Невьянской иконы. Силовики изымают у Ройзмана иконы, которые, по информации источника, могли быть украдены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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