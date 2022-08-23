Силовики начали обыск в фонде Ройзмана в Екатеринбурге

24 августа 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

К фонду Ройзмана стянули силовиков Корреспондент URA.RU Силовики оцепили территорию возле фонда Евгения Ройзмана в Екатеринбурге. Как сообщает корреспондент URA.RU, там начали проводить обыск. «Силовики на месте, территорию оцепили. Спустя несколько минут начали обыск», — передает он с места событий. Ранее URA.RU писало, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В фонде Ройзмана подтвердили его задержание и проведение обысков в офисе фонда и музее Невьянской иконы. Силовики изымают у Ройзмана иконы, которые, по информации источника, могли быть украдены.

Силовики оцепили территорию возле фонда Евгения Ройзмана в Екатеринбурге. Как сообщает корреспондент URA.RU, там начали проводить обыск. «Силовики на месте, территорию оцепили. Спустя несколько минут начали обыск», — передает он с места событий. Ранее URA.RU писало, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В фонде Ройзмана подтвердили его задержание и проведение обысков в офисе фонда и музее Невьянской иконы. Силовики изымают у Ройзмана иконы, которые, по информации источника, могли быть украдены.