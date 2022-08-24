На «трассе смерти» в ХМАО образовался провал. Фото

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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Асфальт провалился на 626-м км автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск Фото:

В Нефтеюганском районе на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, провалился асфальт. На дороге организовали реверсивное движение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.

«На 626-м км автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, возле поселка Куть-Ях Нефтеюганского района, организовано реверсивное движения по причине повреждения покрытия проезжей части (провал). Просим отнестись с пониманием, рекомендуем заранее планировать маршрут, соблюдать требования дорожных знаков, а также выбирать безопасную скорость движения», — говорится в официальной группе Госавтоинспекции Югры в социальной сети «ВКонтакте».

После окончания ремонтных работ движение на дороге восстановят в обычном режиме. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе сорваны сроки окончания ремонта провалившейся дороги в поселке Белый Яр.

Сотрудники ГИБДД организовали на аварийном участке реверсивное движение
Фото:

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В Нефтеюганском районе на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, провалился асфальт. На дороге организовали реверсивное движение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры. «На 626-м км автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, возле поселка Куть-Ях Нефтеюганского района, организовано реверсивное движения по причине повреждения покрытия проезжей части (провал). Просим отнестись с пониманием, рекомендуем заранее планировать маршрут, соблюдать требования дорожных знаков, а также выбирать безопасную скорость движения», — говорится в официальной группе Госавтоинспекции Югры в социальной сети «ВКонтакте». После окончания ремонтных работ движение на дороге восстановят в обычном режиме. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе сорваны сроки окончания ремонта провалившейся дороги в поселке Белый Яр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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