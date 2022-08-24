В Нефтеюганском районе на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, провалился асфальт. На дороге организовали реверсивное движение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.
«На 626-м км автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, возле поселка Куть-Ях Нефтеюганского района, организовано реверсивное движения по причине повреждения покрытия проезжей части (провал). Просим отнестись с пониманием, рекомендуем заранее планировать маршрут, соблюдать требования дорожных знаков, а также выбирать безопасную скорость движения», — говорится в официальной группе Госавтоинспекции Югры в социальной сети «ВКонтакте».
После окончания ремонтных работ движение на дороге восстановят в обычном режиме. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе сорваны сроки окончания ремонта провалившейся дороги в поселке Белый Яр.
Сотрудники ГИБДД организовали на аварийном участке реверсивное движение
Фото: Госавтоинспекция Югры
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В Нефтеюганском районе на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, провалился асфальт. На дороге организовали реверсивное движение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры. «На 626-м км автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, возле поселка Куть-Ях Нефтеюганского района, организовано реверсивное движения по причине повреждения покрытия проезжей части (провал). Просим отнестись с пониманием, рекомендуем заранее планировать маршрут, соблюдать требования дорожных знаков, а также выбирать безопасную скорость движения», — говорится в официальной группе Госавтоинспекции Югры в социальной сети «ВКонтакте». После окончания ремонтных работ движение на дороге восстановят в обычном режиме. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе сорваны сроки окончания ремонта провалившейся дороги в поселке Белый Яр.