В ХМАО сорваны сроки ремонта дороги, где провалился асфальт

27 июля 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Ремонтные работы на дороге в Белом Яру по-прежнему ведутся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургутском районе сорваны сроки окончания ремонта провалившейся дороги в микрорайоне «Гидронамыв» поселка Белый Яр. Изначально предполагалось, что восстановление асфальта произойдет до 20 июля, однако работы до сих пор ведутся. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Районные власти обещали, что работы по восстановлению дороги на Гидронамыве будут завершены к 20 июля. Но сроки уже вышли, а ремонт продолжается. Все это время проезжая часть остается перекрытой, и жители вынуждены искать другие пути для подъезда к своему дому. И все это происходит на дороге, которая была сдана в эксплуатацию около полутора лет назад», — сообщил инсайдер. В управлении капитального строительства Сургутского района заявили URA.RU , что для них в приоритете стоит качество выполнения работ. «Работы частично уже выполнены. Планируем в кратчайшие сроки завершить их. Срок зависит от того, как у нас пойдет уплотнение грунта. Оно достаточно сложно происходит — отводили грунтовые воды, отводили поверхностные воды, поэтому работы немножко затянулись. Мы не гонимся за скоростью, мы гонимся за качеством, чтобы этого вопроса больше не возникало», — прокомментировали в районном УКСе. Ранее URA.RU сообщало, что следственный комитет возбудил уголовное дело из-за провалов асфальта на дороге, ведущей к микрорайону «Гидронамыв» в поселке Белый Яр. На ее строительство в рамках нацпроекта было потрачено около полумиллиарда рублей. Разрушение асфальта на дороге, построенной по нацппроекту, было обнаружено и в Сургуте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургутском районе сорваны сроки окончания ремонта провалившейся дороги в микрорайоне «Гидронамыв» поселка Белый Яр. Изначально предполагалось, что восстановление асфальта произойдет до 20 июля, однако работы до сих пор ведутся. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Районные власти обещали, что работы по восстановлению дороги на Гидронамыве будут завершены к 20 июля. Но сроки уже вышли, а ремонт продолжается. Все это время проезжая часть остается перекрытой, и жители вынуждены искать другие пути для подъезда к своему дому. И все это происходит на дороге, которая была сдана в эксплуатацию около полутора лет назад», — сообщил инсайдер. В управлении капитального строительства Сургутского района заявили URA.RU, что для них в приоритете стоит качество выполнения работ. «Работы частично уже выполнены. Планируем в кратчайшие сроки завершить их. Срок зависит от того, как у нас пойдет уплотнение грунта. Оно достаточно сложно происходит — отводили грунтовые воды, отводили поверхностные воды, поэтому работы немножко затянулись. Мы не гонимся за скоростью, мы гонимся за качеством, чтобы этого вопроса больше не возникало», — прокомментировали в районном УКСе. Ранее URA.RU сообщало, что следственный комитет возбудил уголовное дело из-за провалов асфальта на дороге, ведущей к микрорайону «Гидронамыв» в поселке Белый Яр. На ее строительство в рамках нацпроекта было потрачено около полумиллиарда рублей. Разрушение асфальта на дороге, построенной по нацппроекту, было обнаружено и в Сургуте.