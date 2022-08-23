23 августа 2022

Экс-соратник Ройзмана напомнил о его причастности к убийству

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Андрей Кабанов готов выступить с показаниями по делу Ледовской вновь Фото:
новость из сюжета
Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом

Евгений Ройзман был в курсе событий, связанных с екатеринбургской пенсионеркой Ольгой Ледовской, убитой по заказу бывшего депутата гордумы Олега Кинева. Таким мнением с URA.RU поделился Андрей Кабанов, учредитель фонда «Город без наркотиков», в прошлом — главный соратник экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана.

«Дело Кинева будет вновь возобновлено, я на суде давал показания, что он [Ройзман] был в курсе всех этих событий. Он знал, что бабушку [Ольгу Ледовскую] кинули, что у нее отняли [квартиру]. Он получал с Кинева деньги и косвенно заставил его заняться теми делами», — заявил Андрей Кабанов.

Он добавил, что давал показания против Ройзмана на суде по делу Олега Кинева и готов при необходимости повторить их сейчас. «Если меня пригласят — я приду и все скажу», — сказал мужчина.

Пенсионерка Ольга Ледовская в 2013 году обратилась к тогдашнему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с просьбой определить ее в дом престарелых. Взамен 80-летняя женщина была готова передать властям свою 3-комнатную квартиру. Ройзман направил пенсионерку к своему соратнику по партии «Гражданская платформа», депутату Олегу Киневу.

Тот переписал квартиру Ледовской на себя и организовал убийство старушки. Во время следствия Кинев заявлял, что преступление его толкнул долг перед Ройзманом в пять миллионов рублей. Якобы такую сумму он был должен бывшему градоначальнику за депутатский мандат в гордуму. По делу об убийстве Ледовской Ройзман проходил как свидетель.

Евгений Ройзман, Олег Кинев (в центре) и Ольга Ледовская, которая считала их своими покровителями
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Евгений Ройзман был в курсе событий, связанных с екатеринбургской пенсионеркой Ольгой Ледовской, убитой по заказу бывшего депутата гордумы Олега Кинева. Таким мнением с URA.RU поделился Андрей Кабанов, учредитель фонда «Город без наркотиков», в прошлом — главный соратник экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана. «Дело Кинева будет вновь возобновлено, я на суде давал показания, что он [Ройзман] был в курсе всех этих событий. Он знал, что бабушку [Ольгу Ледовскую] кинули, что у нее отняли [квартиру]. Он получал с Кинева деньги и косвенно заставил его заняться теми делами», — заявил Андрей Кабанов. Он добавил, что давал показания против Ройзмана на суде по делу Олега Кинева и готов при необходимости повторить их сейчас. «Если меня пригласят — я приду и все скажу», — сказал мужчина. Пенсионерка Ольга Ледовская в 2013 году обратилась к тогдашнему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с просьбой определить ее в дом престарелых. Взамен 80-летняя женщина была готова передать властям свою 3-комнатную квартиру. Ройзман направил пенсионерку к своему соратнику по партии «Гражданская платформа», депутату Олегу Киневу. Тот переписал квартиру Ледовской на себя и организовал убийство старушки. Во время следствия Кинев заявлял, что преступление его толкнул долг перед Ройзманом в пять миллионов рублей. Якобы такую сумму он был должен бывшему градоначальнику за депутатский мандат в гордуму. По делу об убийстве Ледовской Ройзман проходил как свидетель.
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