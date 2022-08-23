Новая продукция постепенно может занять весь российский рынок оптических разъемов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Компания «Соединитель» из Миасса (Челябинская область) разработала оптические контакты и разъемов на замену французского аналога для вертолетов и другой техники. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, специалисты начали разработку усложненных модификаций для работы при температуре в 150 градусов.

«Освоили выпуск оптических контактов и разъемов, которые пришли на замену продукции лидера рынка — ушедшей из России компании Souriau. Сейчас инженеры изучают возможность изготовления образцов с температурой эксплуатации до 150 градусов: в вертолетах есть участки, где при работе происходит сильный нагрев оборудования», — рассказали URA.RU в «Соединителе».

Миассцы единственные в стране производят такую продукцию, в основе которой только отечественные материалы. В компании рассчитывают, что постепенно большинство заказчиков перейдет на миасские оптические разъемы. Среди заказчиков — московский центр «Волоконно-оптические устройства» и НПК «Системы прецизионного приборостроения». Эти компании отправляют свои изделия конечным изготовителям, в том числе «Вертолетам России».

На данный момент контракты подписаны на 30 миллионов рублей. В планах на 2023 год увеличить объем до 90 миллионов по данному изделию. На прошедшем в Москве форуме «Армия-2022» интерес к изделию проявили 20 компаний.

Программа импортозамещения разработана российским правительством, чтобы минимизировать негативный эффект введенных рядом стран экономических санкций. Ограничения стали ответом на начало объявленного 24 февраля начала проведения спецоперации на Украине. Проект по импортозамещению позволил создать сотни новых товаров в РФ. Изделия производятся на отечественной ресурсной базе.

Производство оптических соединителей миасский завод нарастил с апреля 2022 года Фото: пресс-служба АО «Соединитель»