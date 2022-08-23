Бывший директор тобольского МУП получил срок за отмывание денег

Мужчина получил 4,5 года колонии условно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тобольский городской суд (Тюменская область) признал бывшего директора муниципального предприятия «Паритет» виновным в присвоении, растратах и легализации преступных доходов. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. За совершенные преступления мужчина был приговорен к 4,5 года лишения свободы условно со штрафом в 50 тыс. рублей.

«Тобольский городской суд вынес приговор в отношении бывшего директора муниципального предприятия города. Он признан виновным в совершении шести преступлений по ч.3 и 4 ст. 160 (присвоение и растрата, совершенные с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и ч.1 ст. 174.1 (легализация преступных доходов) УК РФ. С учетом признания вины, возраста подсудимого, частичного добровольного возмещения причиненного ущерба, суд назначил ему наказание в виде 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 50 тыс. рублей», — указано в сообщении областной прокуратуры.

Как установило следствие, с 2017 по 2020 годы бывший директор МУП «Паритет» тратил деньги предприятия на налоги, коммунальные платежи, ремонт личного автомобиля и корпоративы. Кроме этого, мужчина заключал от имени учреждения фиктивные договоры аренды принадлежащей ему же техники. Общая сумма ущерба от его действий составила 3,2 млн рублей. «Суд удовлетворил иск Тобольского межрайонного прокурора, предъявленный в порядке ст. 44 УПК РФ, и взыскал с подсудимого в счет возмещения ущерба, причиненного местному бюджету, денежные средства в сумме более 2,9 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

Ранее URA.RU писало о том, что ФСБ задержала в Тобольске бывшего директора муниципального предприятия «Паритет». Его обвинили в хищениях.