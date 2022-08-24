Неизвестный поджег администрацию Орловской области

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, коктейль молотова
Неизвестный бросил в администрацию Орловской области бутылки с зажигательной смесью Фото:

В здание администрации Орловской области неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. Он уточнил, что возгорание удалось оперативно потушить.

«В 07:50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить. При тушении один из сотрудников получил ожоги, ему оказана медицинская помощь», — написал Андрей Клычков в своем telegram-канале.

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В здание администрации Орловской области неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. Он уточнил, что возгорание удалось оперативно потушить. «В 07:50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить. При тушении один из сотрудников получил ожоги, ему оказана медицинская помощь», — написал Андрей Клычков в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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