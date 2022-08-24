Неизвестный поджег администрацию Орловской области

24 августа 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Неизвестный бросил в администрацию Орловской области бутылки с зажигательной смесью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В здание администрации Орловской области неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. Он уточнил, что возгорание удалось оперативно потушить. «В 07:50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить. При тушении один из сотрудников получил ожоги, ему оказана медицинская помощь», — написал Андрей Клычков в своем telegram-канале.

В здание администрации Орловской области неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. Он уточнил, что возгорание удалось оперативно потушить. «В 07:50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить. При тушении один из сотрудников получил ожоги, ему оказана медицинская помощь», — написал Андрей Клычков в своем telegram-канале.