В Запорожье подорвали автомобиль главы ВГА Михайловки

Игорь Сушко погиб (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В результате подрыва автомобиля погиб глава военной администрации поселка Михайловка (Запорожская область) Иван Сушко. Об этом сообщил глава ВГА Запорожья Владимир Рогов. Сушко был доставлен в больницу в критическом состоянии, где вскоре скончался.

«Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство», — написал Рогов в своем telegram-канале.