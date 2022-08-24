В Запорожье подорвали автомобиль главы ВГА Михайловки

Игорь Сушко погиб (архивное фото)
В результате подрыва автомобиля погиб глава военной администрации поселка Михайловка (Запорожская область) Иван Сушко. Об этом сообщил глава ВГА Запорожья Владимир Рогов. Сушко был доставлен в больницу в критическом состоянии, где вскоре скончался.
«Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство», — написал Рогов в своем telegram-канале.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»