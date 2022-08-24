В Запорожье подорвали автомобиль главы ВГА Михайловки

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Игорь Сушко погиб (архивное фото) Фото:

В результате подрыва автомобиля погиб глава военной администрации поселка Михайловка (Запорожская область) Иван Сушко. Об этом сообщил глава ВГА Запорожья Владимир Рогов. Сушко был доставлен в больницу в критическом состоянии, где вскоре скончался.

«Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство», — написал Рогов в своем telegram-канале.

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В результате подрыва автомобиля погиб глава военной администрации поселка Михайловка (Запорожская область) Иван Сушко. Об этом сообщил глава ВГА Запорожья Владимир Рогов. Сушко был доставлен в больницу в критическом состоянии, где вскоре скончался. «Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство», — написал Рогов в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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