Евгений Куйвашев признал, что Ройзман заслуживает уважения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, в отношении которого возбуждено уголовное дело, заслуживает уважения и справедливости. Свою позицию глава региона выразил в видеообращении

«У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами, но закон есть закон. Как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит», — высказался Куйвашев в видео, опубликованном в его telegram-канале.

Отдельно губернатор вспомнил о музее Невьянской иконы, который создал Ройзман. Куйвашев рассчитывает, что музей «удастся сохранить» и он продолжит работу.

Об обысках у Ройзмана стало известно утром 24 августа. Силовики также пришли в его музей Невьянской иконы и фонд. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. По словам Ройзмана, ему вменяют ч.1 ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…»). Максимальное наказание по этой статье — три года колонии. Предполагается, что Ройзмана могут этапировать в Москву.

В этом году суд в Екатеринбурге уже трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях (он высказывался против спецоперации РФ на Украине) по статье 20.3.3 КоАП на общую сумму 150 тысяч рублей. Еще один штраф в 85 тысяч рублей ему присудили по статье о неуважении к власти.