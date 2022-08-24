В «Авито» отметили спрос на hand-made товары

24 августа 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость посуды ручной работы составила 1 805 рублей Фото: Александр Кадников © URA.RU Спрос на товары ручной работы в России вырос более чем на 60%. Чаще всего россияне покупали одежду, мебель, посуду и игрушки hand-made. Об этом URA.RU сообщили в «Авито». «Чаще всего россияне покупали посуду ручной работы. В этом году продажи таких товаров выросли на 61% по сравнению с прошлым, а их средняя стоимость составила 1 805 рублей. Также популярностью пользовались товары из раздела „Коллекционирование“. По сравнению с 2021 годом, в этом году их активнее покупали на 41%. Приобрести уникальный hand-made предмет ручной работы можно в среднем за 5 920 рублей. Востребованы игрушки, например, мягкие мишки в ретро стиле, а также куклы ручной работы», — сообщили в «Авито». Не менее востребованными изделиями ручной работы оказалась мебель. «Россиян привлекает возможность заказать у мастера уникальный предмет интерьера под параметры дома или участка. В этом году продажи таких товаров увеличились на 38%, а средняя стоимость составила 6 505 рублей. Мужскую hand-made одежду покупали на 15% активнее, чем в прошлом году, а женскую — на 11% чаще. Покупка предметов гардероба ручной работы обойдется россиянам в среднем в 3 150 рублей и 2 435 рублей соответственно. В тренде — кастомизированные и upcycle вещи, например, дизайнерские рубашки, переосмысляющие привычный предмет одежды», — добавили аналитики платформы.

Спрос на товары ручной работы в России вырос более чем на 60%. Чаще всего россияне покупали одежду, мебель, посуду и игрушки hand-made. Об этом URA.RU сообщили в «Авито». «Чаще всего россияне покупали посуду ручной работы. В этом году продажи таких товаров выросли на 61% по сравнению с прошлым, а их средняя стоимость составила 1 805 рублей. Также популярностью пользовались товары из раздела „Коллекционирование“. По сравнению с 2021 годом, в этом году их активнее покупали на 41%. Приобрести уникальный hand-made предмет ручной работы можно в среднем за 5 920 рублей. Востребованы игрушки, например, мягкие мишки в ретро стиле, а также куклы ручной работы», — сообщили в «Авито». Не менее востребованными изделиями ручной работы оказалась мебель. «Россиян привлекает возможность заказать у мастера уникальный предмет интерьера под параметры дома или участка. В этом году продажи таких товаров увеличились на 38%, а средняя стоимость составила 6 505 рублей. Мужскую hand-made одежду покупали на 15% активнее, чем в прошлом году, а женскую — на 11% чаще. Покупка предметов гардероба ручной работы обойдется россиянам в среднем в 3 150 рублей и 2 435 рублей соответственно. В тренде — кастомизированные и upcycle вещи, например, дизайнерские рубашки, переосмысляющие привычный предмет одежды», — добавили аналитики платформы.