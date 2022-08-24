Преподаватель: от каких школьных принадлежностей лучше отказаться

24 августа 2022 в 20:02 Размер текста - 17 +

Дети часто теряют ручки и тетради, сказал Михаил Юмашев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родителям лучше отказаться от покупки толстых тетрадей для школьников, сделав выбор в пользу тонких. Также стоит задуматься о приобретении принадлежностей с любимыми персонажами ребенка, чтобы замотивировать его к учебе. Таким мнением с URA.RU поделился основатель Школы Точных Наук, преподаватель старшей школы по математике и физике Михаил Юмашев. «Универсальный набор школьника — это рюкзак или портфель, пенал, набор синих и цветных шариковых ручек, простые и цветные карандаши, ластик, линейки, дневник и тетради. Не стоит покупать дорогие ручки и карандаши, потому что дети часто теряют или раздают их. Вместо толстых тетрадей лучше увеличить количество тонких, потому что они тоже часто теряются, или их портят дети. Распределите основной бюджет на более важные покупки: рюкзак, вместительный пенал и цветные карандаши», — сказал Михаил Юмашев. Основатель школы уверен, что покупку школьных принадлежностей необходимо обсуждать с ребенком. «Канцелярские принадлежности с героем из любимого мультфильма или кино мотивируют школьника учиться и придают ему уверенности на занятиях. Обсудите и рациональность желаний. Не каждый родитель готов отдать 10 тысяч рублей за рюкзак с любимым персонажем ребенка, особенно, если это единственное преимущество выбранной вещи. Найдите компромисс, в результате которого школьник будет рад покупке, и она не сильно ударит по семейному бюджету», — подчеркнул преподаватель. Ранее психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова рассказала, как подготовить ребенка к школе. По ее словам, необходимо приучить школьника к раннему подъему, максимально стабилизировав его график. Также важным адаптационным моментом будет совместная покупка формы и школьных принадлежностей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родителям лучше отказаться от покупки толстых тетрадей для школьников, сделав выбор в пользу тонких. Также стоит задуматься о приобретении принадлежностей с любимыми персонажами ребенка, чтобы замотивировать его к учебе. Таким мнением с URA.RU поделился основатель Школы Точных Наук, преподаватель старшей школы по математике и физике Михаил Юмашев. «Универсальный набор школьника — это рюкзак или портфель, пенал, набор синих и цветных шариковых ручек, простые и цветные карандаши, ластик, линейки, дневник и тетради. Не стоит покупать дорогие ручки и карандаши, потому что дети часто теряют или раздают их. Вместо толстых тетрадей лучше увеличить количество тонких, потому что они тоже часто теряются, или их портят дети. Распределите основной бюджет на более важные покупки: рюкзак, вместительный пенал и цветные карандаши», — сказал Михаил Юмашев. Основатель школы уверен, что покупку школьных принадлежностей необходимо обсуждать с ребенком. «Канцелярские принадлежности с героем из любимого мультфильма или кино мотивируют школьника учиться и придают ему уверенности на занятиях. Обсудите и рациональность желаний. Не каждый родитель готов отдать 10 тысяч рублей за рюкзак с любимым персонажем ребенка, особенно, если это единственное преимущество выбранной вещи. Найдите компромисс, в результате которого школьник будет рад покупке, и она не сильно ударит по семейному бюджету», — подчеркнул преподаватель. Ранее психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова рассказала, как подготовить ребенка к школе. По ее словам, необходимо приучить школьника к раннему подъему, максимально стабилизировав его график. Также важным адаптационным моментом будет совместная покупка формы и школьных принадлежностей.