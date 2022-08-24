Папа Римский назвал погибшую Дарью Дугину «невинной жертвой»

Журналистка Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина, погибшая в результате теракта, является невинной жертвой. Такое заявление сделал Папа Римский Франциск.
«Надеюсь, что будут предприняты конкретные шаги по прекращению безумия и предотвращению угрозы ядерной катастрофы в Запорожье. Я думаю о бедной девушке, которая взлетела на воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве. Невинные платят за это», — его слова приводит издание Reuters.
Он также призвал сделать все для окончания российско-украинского конфликта. И пожалел пострадавших в нем.
Дочь известного философа Александра Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля, передает «Федеральное агентство новостей». Вместе с отцом она возвращалась с патриотического фестиваля «Традиция», дополняет MK.RU. Взрыв произошел на глазах у отца, после инцидента он попал в больницу. В ФСБ заявили, что это было заказное убийство, организованное украинскими спецслужбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не несет ответственность за смерть девушки.
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Журналистка Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина, погибшая в результате теракта, является невинной жертвой. Такое заявление сделал Папа Римский Франциск. «Надеюсь, что будут предприняты конкретные шаги по прекращению безумия и предотвращению угрозы ядерной катастрофы в Запорожье. Я думаю о бедной девушке, которая взлетела на воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве. Невинные платят за это», — его слова приводит издание Reuters. Он также призвал сделать все для окончания российско-украинского конфликта. И пожалел пострадавших в нем. Дочь известного философа Александра Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля, передает «Федеральное агентство новостей». Вместе с отцом она возвращалась с патриотического фестиваля «Традиция», дополняет MK.RU. Взрыв произошел на глазах у отца, после инцидента он попал в больницу. В ФСБ заявили, что это было заказное убийство, организованное украинскими спецслужбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не несет ответственность за смерть девушки.