Папа Римский назвал погибшую Дарью Дугину «невинной жертвой»

24 августа 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Папа Римский Франциск сожалеет о смерти Дугиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина Журналистка Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина, погибшая в результате теракта, является невинной жертвой. Такое заявление сделал Папа Римский Франциск. «Надеюсь, что будут предприняты конкретные шаги по прекращению безумия и предотвращению угрозы ядерной катастрофы в Запорожье. Я думаю о бедной девушке, которая взлетела на воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве. Невинные платят за это», — его слова приводит издание Reuters. Он также призвал сделать все для окончания российско-украинского конфликта. И пожалел пострадавших в нем. Дочь известного философа Александра Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля, передает «Федеральное агентство новостей». Вместе с отцом она возвращалась с патриотического фестиваля «Традиция», дополняет MK.RU . Взрыв произошел на глазах у отца, после инцидента он попал в больницу. В ФСБ заявили, что это было заказное убийство, организованное украинскими спецслужбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не несет ответственность за смерть девушки.

Журналистка Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина, погибшая в результате теракта, является невинной жертвой. Такое заявление сделал Папа Римский Франциск. «Надеюсь, что будут предприняты конкретные шаги по прекращению безумия и предотвращению угрозы ядерной катастрофы в Запорожье. Я думаю о бедной девушке, которая взлетела на воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве. Невинные платят за это», — его слова приводит издание Reuters. Он также призвал сделать все для окончания российско-украинского конфликта. И пожалел пострадавших в нем. Дочь известного философа Александра Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля, передает «Федеральное агентство новостей». Вместе с отцом она возвращалась с патриотического фестиваля «Традиция», дополняет MK.RU. Взрыв произошел на глазах у отца, после инцидента он попал в больницу. В ФСБ заявили, что это было заказное убийство, организованное украинскими спецслужбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не несет ответственность за смерть девушки.