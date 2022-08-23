Зеленский снял с Киева ответственность за убийство Дарьи Дугиной

24 августа 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил о непричастности Украины к убийству Дугиной Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина Киев не несет ответственность за смерть российской журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате подрыва автомобиля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины», — сказал он на пресс-конференции по итогам форума «Крымская платформа». Трансляция велась на youtube-канале офиса президента Украины. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». 22 августа в ФСБ заявили, что это было заказное убийство, организованное украинскими спецслужбами. Подозреваемой по делу проходит военнослужащая ВСУ Наталья Вовк. Данные ФСБ о причастности к убийству подтвердила и ее мать. На данный момент СК РФ продолжает поиск других подозреваемых.

Киев не несет ответственность за смерть российской журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате подрыва автомобиля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины», — сказал он на пресс-конференции по итогам форума «Крымская платформа». Трансляция велась на youtube-канале офиса президента Украины. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». 22 августа в ФСБ заявили, что это было заказное убийство, организованное украинскими спецслужбами. Подозреваемой по делу проходит военнослужащая ВСУ Наталья Вовк. Данные ФСБ о причастности к убийству подтвердила и ее мать. На данный момент СК РФ продолжает поиск других подозреваемых.