В ХМАО вновь вызывают противопожарный десант из Екатеринбурга

24 августа 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

На тушение прибыли 30 парашютистов из Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России В Ханты-Мансийский автономный округ вновь вызывают противопожарный десант из Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов. «Сегодня в течение дня у нас дополнительно прибыла группировка со Свердловской области. 30 человек на пожары распределяем. Обратились к Свердловской области за помощью. И своих арендаторов леса тоже завозим. И четыре вертолета с применением водосливных устройств используем», — сообщил первый заместитель департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов. По данным департамента, задымление в некоторых населенных пунктах Югры связано с тем, что большинство пожаров потушили, но тлеть они не перестали. Тушить тлеющий почвенный горизонт леса сложнее, чем сам лес во время пожара. Поскольку горение, как правило, уходит вглубь и обычная проливка водой не дает необходимого результата. Таким образом, 38 человек в Югре сейчас занимаются только тушением тлеющих очагов. Всего на тушении огня занято 289 человек. Пожары действуют на площади 425 гектаров.



Ранее URA.RU сообщало, что власти Югры отменили режим ЧС, но пока действует особый противопожарный режим. Департамент недропользования и природных ресурсов раскрыл сумму, потраченную на тушение лесных пожаров из регионального бюджета.

В Ханты-Мансийский автономный округ вновь вызывают противопожарный десант из Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов. «Сегодня в течение дня у нас дополнительно прибыла группировка со Свердловской области. 30 человек на пожары распределяем. Обратились к Свердловской области за помощью. И своих арендаторов леса тоже завозим. И четыре вертолета с применением водосливных устройств используем», — сообщил первый заместитель департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов. По данным департамента, задымление в некоторых населенных пунктах Югры связано с тем, что большинство пожаров потушили, но тлеть они не перестали. Тушить тлеющий почвенный горизонт леса сложнее, чем сам лес во время пожара. Поскольку горение, как правило, уходит вглубь и обычная проливка водой не дает необходимого результата. Таким образом, 38 человек в Югре сейчас занимаются только тушением тлеющих очагов. Всего на тушении огня занято 289 человек. Пожары действуют на площади 425 гектаров. Ранее URA.RU сообщало, что власти Югры отменили режим ЧС, но пока действует особый противопожарный режим. Департамент недропользования и природных ресурсов раскрыл сумму, потраченную на тушение лесных пожаров из регионального бюджета.