23 августа 2022

В Курганскую область придет 32-градусная жара

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Пляж «Голубые озера». Курган, лето, жара, голубые озера, отдых
Пик жары в регионе ожидается 26 августа Фото:

В Курганской области 26 августа потеплеет до +32 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. 26.08.2022. День: переменная облачность, местами кратковременный дождь, +32 градуса», — указано на сайте.

Днем ранее температура воздуха может подняться до 31 градуса. Также 25 августа ожидаются местами небольшие кратковременные дожди, гроза и порывы ветра до 14 метров в секунду. Ожидается, что с 27 августа максимальная температура воздуха в регионе будет ниже.

Также 26 августа 32-градусная жара с дождями ожидается и в Челябинской области. Похожую с курганской погоду в регионе ожидают и 25 августа.

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В Курганской области 26 августа потеплеет до +32 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 26.08.2022. День: переменная облачность, местами кратковременный дождь, +32 градуса», — указано на сайте. Днем ранее температура воздуха может подняться до 31 градуса. Также 25 августа ожидаются местами небольшие кратковременные дожди, гроза и порывы ветра до 14 метров в секунду. Ожидается, что с 27 августа максимальная температура воздуха в регионе будет ниже. Также 26 августа 32-градусная жара с дождями ожидается и в Челябинской области. Похожую с курганской погоду в регионе ожидают и 25 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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