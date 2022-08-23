В Курганскую область придет 32-градусная жара

24 августа 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Пик жары в регионе ожидается 26 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области 26 августа потеплеет до +32 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 26.08.2022. День: переменная облачность, местами кратковременный дождь, +32 градуса», — указано на сайте. Днем ранее температура воздуха может подняться до 31 градуса. Также 25 августа ожидаются местами небольшие кратковременные дожди, гроза и порывы ветра до 14 метров в секунду. Ожидается, что с 27 августа максимальная температура воздуха в регионе будет ниже. Также 26 августа 32-градусная жара с дождями ожидается и в Челябинской области. Похожую с курганской погоду в регионе ожидают и 25 августа.

В Курганской области 26 августа потеплеет до +32 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 26.08.2022. День: переменная облачность, местами кратковременный дождь, +32 градуса», — указано на сайте. Днем ранее температура воздуха может подняться до 31 градуса. Также 25 августа ожидаются местами небольшие кратковременные дожди, гроза и порывы ветра до 14 метров в секунду. Ожидается, что с 27 августа максимальная температура воздуха в регионе будет ниже. Также 26 августа 32-градусная жара с дождями ожидается и в Челябинской области. Похожую с курганской погоду в регионе ожидают и 25 августа.