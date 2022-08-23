Владимир Соловьев заявил, что Ройзман долго глумился и решил, что ему все можно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которому вменяют статью о дискредитации российской армии. По словам журналиста, общественный и политический деятель долго глумился и решил, что ему все можно.

«Постучались к Ройзману. Очевидно, что человек наговорил столько. Он долго глумился, думал, что ему все можно. Ему грозит до 10 лет (до трех лет — прим. ред.) за фейки о российских солдатах. На кадрах задержания держится спокойно, уверенно. Только это все уже не поможет. История с Ройзманом закончилась на существенный период времени. Думаю, что по его статье пойдут многие», — сказал Соловьев в прямом эфире своей программы.

Об обысках у Ройзмана стало известно утром 24 августа. Силовики также пришли в его музей Невьянской иконы и фонд. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. По словам Ройзмана, ему вменяют ч.1 ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…»). Максимальное наказание по этой статье — три года колонии. Предполагается, что Ройзмана могут этапировать в Москву.