23 августа 2022

Соловьев назвал справедливым задержание Ройзмана в Екатеринбурге. Видео

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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на открытии Мастерских Новых медиа. Москва, соловьев владимир
Владимир Соловьев заявил, что Ройзман долго глумился и решил, что ему все можно Фото:
новость из сюжета
Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которому вменяют статью о дискредитации российской армии. По словам журналиста, общественный и политический деятель долго глумился и решил, что ему все можно.

«Постучались к Ройзману. Очевидно, что человек наговорил столько. Он долго глумился, думал, что ему все можно. Ему грозит до 10 лет (до трех лет — прим. ред.) за фейки о российских солдатах. На кадрах задержания держится спокойно, уверенно. Только это все уже не поможет. История с Ройзманом закончилась на существенный период времени. Думаю, что по его статье пойдут многие», — сказал Соловьев в прямом эфире своей программы.

Об обысках у Ройзмана стало известно утром 24 августа. Силовики также пришли в его музей Невьянской иконы и фонд. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. По словам Ройзмана, ему вменяют ч.1 ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…»). Максимальное наказание по этой статье — три года колонии. Предполагается, что Ройзмана могут этапировать в Москву.

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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которому вменяют статью о дискредитации российской армии. По словам журналиста, общественный и политический деятель долго глумился и решил, что ему все можно. «Постучались к Ройзману. Очевидно, что человек наговорил столько. Он долго глумился, думал, что ему все можно. Ему грозит до 10 лет (до трех лет — прим. ред.) за фейки о российских солдатах. На кадрах задержания держится спокойно, уверенно. Только это все уже не поможет. История с Ройзманом закончилась на существенный период времени. Думаю, что по его статье пойдут многие», — сказал Соловьев в прямом эфире своей программы. Об обысках у Ройзмана стало известно утром 24 августа. Силовики также пришли в его музей Невьянской иконы и фонд. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. По словам Ройзмана, ему вменяют ч.1 ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…»). Максимальное наказание по этой статье — три года колонии. Предполагается, что Ройзмана могут этапировать в Москву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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