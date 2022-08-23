Екатеринбургскому топ-чиновнику из команды Тунгусова грозит дело

Как долго идет расследование, источник не уточнил Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директору екатеринбургского Центра муниципальных услуг (ЦМУ) Сергею Баранову грозит уголовное преследование. По данным URA.RU, Следственный комитет возбудил бесфигурантное дело о растратах в учреждении.

«Следственный отдел по Ленинскому району [Екатеринбурга] расследует уголовное дело. Статус Баранова на данный момент неясен, но он не подозреваемый. Пока», — поделился источник в силовой среде. По его словам, поводом для разбирательств могло стать то, о чем ранее уже писало URA.RU. Известно, что ЦМУ арендует помещения у бизнесмена Бориса Мильмана. По слухам, он может быть сокурсником Баранова. Один из собеседников агентства ранее говорил, что арендные ставки могут быть существенно завышены.

В пресс-службе мэрии ранее ставили достоверность этой информации под сомнение. А представители свердловского управления СК ситуацию пока не комментируют.

Предполагается, что в ближайшее время ЦМУ, во многом дублирующий МФЦ, упразднят или реорганизуют. Баранов возглавляет структуру с 2017 года. Его называли ставленником Владимира Тунгусова, на тот момент работавшего вице-губернатором и бравшего под контроль многофункциональные центры по всему региону. В 1997—2016 годах Тунгусов был замглавы администрации Екатеринбурга, и вплоть до 2018 года, пока не покинул власть из-за конфликта с губернатором Евгением Куйвашевым, считался «серым кардиналом» городской политики, одним из ключевых действующих лиц.