23 августа 2022

Тюменские врачи вырезали из головы пациента огромную опухоль

© Служба новостей «URA.RU»
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Заведующий отделением сосудистой хирургии клинической больницы РЖД-Медицина Сергей Иванин. Екатеринбург, операция, хирург, хирургическое отделение, иванин сергей
Операция длилась 13 часов Фото:

Злокачественную опухоль диаметром около 20 см вырезали врачи клиники «Медицинский город» из головы обратившегося к ним мужчины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе больницы. Хирургам пришлось добраться практически до мозга, а также вставить в череп пациента титановый протез.

«Хирурги провели операцию пациенту из Казахстана, с диагнозом злокачественная опухоль волосистой части головы. Вмешательство продолжалось более тринадцати часов. Специалисты удалили опухоль диаметром около 20 сантиметров и выполнили пластику», — рассказали в пресс-службе «Медицинского города».

Как рассказал 66-летний пациент, в Тюмени у него живет дочь. Показать папу врачам клиники ей посоветовала соседка. От своего недуга мужчина страдал давно: за это время из язвы на голове выросла огромная опухоль. Лучевая терапия не помогала, пациента мучали головные боли.

В 2019 году мужчина обратился в «Медицинский город», врачи которого нашли у него еще одно образование в легком. Его пациенту удалили в родном Казахстане. На новую операцию он вернулся в Тюмень.

В течение 13 часов местные хирурги стояли за операционным столом. Помимо кожи и мягких тканей головы, они также вырезали часть лобной, теменной костей и твердой оболочки мозга. Их заменили на титановый протез и искусственные ткани. А на наружную часть головы пересадили кожу с груди пациента вместе с сосудами.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени спасли женщину, у которой заросло горло. Благодаря местным врачам жительница Пензы снова смогла говорить.

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Злокачественную опухоль диаметром около 20 см вырезали врачи клиники «Медицинский город» из головы обратившегося к ним мужчины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе больницы. Хирургам пришлось добраться практически до мозга, а также вставить в череп пациента титановый протез. «Хирурги провели операцию пациенту из Казахстана, с диагнозом злокачественная опухоль волосистой части головы. Вмешательство продолжалось более тринадцати часов. Специалисты удалили опухоль диаметром около 20 сантиметров и выполнили пластику», — рассказали в пресс-службе «Медицинского города». Как рассказал 66-летний пациент, в Тюмени у него живет дочь. Показать папу врачам клиники ей посоветовала соседка. От своего недуга мужчина страдал давно: за это время из язвы на голове выросла огромная опухоль. Лучевая терапия не помогала, пациента мучали головные боли. В 2019 году мужчина обратился в «Медицинский город», врачи которого нашли у него еще одно образование в легком. Его пациенту удалили в родном Казахстане. На новую операцию он вернулся в Тюмень. В течение 13 часов местные хирурги стояли за операционным столом. Помимо кожи и мягких тканей головы, они также вырезали часть лобной, теменной костей и твердой оболочки мозга. Их заменили на титановый протез и искусственные ткани. А на наружную часть головы пересадили кожу с груди пациента вместе с сосудами. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени спасли женщину, у которой заросло горло. Благодаря местным врачам жительница Пензы снова смогла говорить.
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