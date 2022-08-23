В правительстве ХМАО ждут всплеска безработицы до конца года

Высокий уровень безработицы ожидался летом, но ожидания сдвинулись Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительстве ХМАО ожидают всплеска безработицы в регионе до конца года при пессимистичном сценарии развития событий из-за западных санкций. Таким прогнозом с URA.RU поделились в департаменте труда и занятости населения Югры.

«Минтруд когда вводил эти меры (контрсанкционные меры поддержки по безработице — прим. URA.RU), то федеральных денег же много дали всем регионам, не только нам. Они ожидали, что будет сильный спад на рынке труда где-то летом. Это не произошло. И не видно, что это произойдет в ближайший месяц-два. Поэтому как профилактические меры это хорошо, они не снимаются, но ожидания сдвигаются к концу года. Что будет на практике, посмотрим. Надеюсь, что и эти ожидания не сбудутся», — сказал и. о. директора департамента труда и занятости населения ХМАО Валерий Беспояско.

Со слов чиновника, в Югре пока не наблюдается массовых сокращений на производствах, а число безработных составляет лишь около 3,5 тысяч человек. При этом чиновник также уточнил, что меры поддержки по безработице будут продлены на 2023 год для того, чтобы противостоять западным санкциям.

Ранее URA.RU сообщало, что крупнейшему застройщику ХМАО — компании «Сибпромстрой» — удалось преодолеть финансовый кризис и отказаться от массового сокращения персонала благодаря сделке с банковским сектором. Предприятие привлекло покупателей за счет низкой процентной ставки на ипотеку.

Страны Запада увеличили количество вводимых санкций после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин подчеркивал, что она призвана обезопасить русскоязычное население ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевского режима.