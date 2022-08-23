Ройзмана этапируют в Москву из-за дискредитации военных РФ

Силовики привезут Ройзмана в Москву для проведения следственных действий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий по делу о дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом сообщил источник в Министерстве внутренних дел страны.

«Экс-главу Екатеринбурга Ройзмана отправят в Москву для дальнейших разбирательств по делу о дискредитации ВС РФ. Точная дата неизвестна», — сообщает источник.

При этом сам политик говорил, что уголовное дело завели из-за 1 фразы, а также о том, что скорее всего его этапируют в Москву. «Мы же про свою страну все знаем. Ничего нового», — заявил бывший мэр Екатеринбурга.

Об обысках у Ройзмана стало известно утром 24 августа. Силовики также пришли в его музей Невьянской иконы и фонд. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. По словам Ройзмана, ему вменяют ч.1 ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…»).