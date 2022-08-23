23 августа 2022

Ройзмана этапируют в Москву из-за дискредитации военных РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики возле дома Евгения Ройзмана. Екатеринбург
Силовики привезут Ройзмана в Москву для проведения следственных действий Фото:
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Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий по делу о дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом сообщил источник в Министерстве внутренних дел страны.

«Экс-главу Екатеринбурга Ройзмана отправят в Москву для дальнейших разбирательств по делу о дискредитации ВС РФ. Точная дата неизвестна», — сообщает источник.

При этом сам политик говорил, что уголовное дело завели из-за 1 фразы, а также о том, что скорее всего его этапируют в Москву. «Мы же про свою страну все знаем. Ничего нового», — заявил бывший мэр Екатеринбурга.

Об обысках у Ройзмана стало известно утром 24 августа. Силовики также пришли в его музей Невьянской иконы и фонд. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. По словам Ройзмана, ему вменяют ч.1 ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…»).

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Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий по делу о дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом сообщил источник в Министерстве внутренних дел страны. «Экс-главу Екатеринбурга Ройзмана отправят в Москву для дальнейших разбирательств по делу о дискредитации ВС РФ. Точная дата неизвестна», — сообщает источник. При этом сам политик говорил, что уголовное дело завели из-за 1 фразы, а также о том, что скорее всего его этапируют в Москву. «Мы же про свою страну все знаем. Ничего нового», — заявил бывший мэр Екатеринбурга. Об обысках у Ройзмана стало известно утром 24 августа. Силовики также пришли в его музей Невьянской иконы и фонд. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. По словам Ройзмана, ему вменяют ч.1 ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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